新・350mlペットボトル「ポケッティボトル」シリーズを、9月22日（月）より順次新発売

従来品とポケッティボトル6製品

左から「お～いお茶 緑茶」「同 ほうじ茶」「同 玄米茶」「同 PURE GREEN」「Relax JASMINE」「健康ミネラルむぎ茶」





当社は1996年に、現在の主流容器であるパーソナルサイズ（当時500mlペットボトル）のペットボトル入り茶系飲料を業界で初めて発売し、持ち運びが容易なサイズの製品として新たな飲用シーンの創出に貢献しました。その後、パーソナルサイズや家庭用サイズ、ホット対応など飲用シーンにあわせたさまざまな容器で製品ラインアップを拡充してまいりました。



今回、「ポケットサイズのお茶（TEA）」をテーマに、従来品と比べて容量や容器の幅はそのままに、高さを30㎜低くした新容器「ポケッティボトル」を開発し、本容器を採用した茶系飲料6種を発売します。日常の外出やちょっとした移動に、ポケットにそっと忍ばせられるスマートな携帯性で、より身軽で快適なライフスタイルをご提案します。



これからも当社は、時代とともに多様化するお客様のニーズに迅速に対応し、老若男女問わず共感していただける製品を提案してまいります。