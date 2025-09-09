こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新・350mlペットボトル「ポケッティボトル」シリーズを、9月22日（月）より順次新発売
現代のライフスタイルに合わせた携帯性を実現した、 ポケットサイズで持ち運びにちょうどいい新容器が登場！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、持ち運びに便利な新容器として「ポケッティボトル」（350mlペットボトル容器）を開発し、「お～いお茶」ブランドや「健康ミネラルむぎ茶」ブランドをはじめとした6製品に採用して9月22日（月）より順次新発売します。
当社は1996年に、現在の主流容器であるパーソナルサイズ（当時500mlペットボトル）のペットボトル入り茶系飲料を業界で初めて発売し、持ち運びが容易なサイズの製品として新たな飲用シーンの創出に貢献しました。その後、パーソナルサイズや家庭用サイズ、ホット対応など飲用シーンにあわせたさまざまな容器で製品ラインアップを拡充してまいりました。
今回、「ポケットサイズのお茶（TEA）」をテーマに、従来品と比べて容量や容器の幅はそのままに、高さを30㎜低くした新容器「ポケッティボトル」を開発し、本容器を採用した茶系飲料6種を発売します。日常の外出やちょっとした移動に、ポケットにそっと忍ばせられるスマートな携帯性で、より身軽で快適なライフスタイルをご提案します。
これからも当社は、時代とともに多様化するお客様のニーズに迅速に対応し、老若男女問わず共感していただける製品を提案してまいります。
≪「ポケッティボトル」を採用する製品の概要≫
従来品とポケッティボトル6製品
左から「お～いお茶 緑茶」「同 ほうじ茶」「同 玄米茶」「同 PURE GREEN」「Relax JASMINE」「健康ミネラルむぎ茶」
