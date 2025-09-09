医療と健康の未来を支える技術革新：ICP DAS-BMP、高性能 TPU 製品ラインアップを「2025 Medtec China」で発表





新竹、2025年9月9日 /PRNewswire/ -- 台湾を拠点とし、医療用熱可塑性ポリウレタン（TPU）の製造・供給を行う ICP DAS-BMP は、2025 年 9 月 24 日から 26 日まで上海世博展覧館で開催される「Medtec China 2025」に出展し、同社の最新 TPU ソリューションを紹介いたします。



Image by ICP DAS-BMP



今回の展示では、ARP-B20 低ブリードシリーズ TPU が大きな注目製品となります。本シリーズは ISO 10993 生体適合性規格に準拠し、最長 90 日間の体内植込み用途に対応可能です。熱成形加工時の添加剤のブリードアウトを大幅に抑制でき、カテーテルの保存期間を通じて表面の清浄性と滑らかさを維持します。さらに、15 種類の標準カラーをラインアップし、臨床ニーズに応じた柔軟な設計やカスタマイズを可能にします。

ICP DAS-BMP は、医療用 TPU 全シリーズを出展し、幅広い医療用途をサポートします。Arothane™、Alithane™、Durathane™（ARP/ALP/ALC シリーズ）は、多くの体内接触型医療機器に適しており、特に硫酸バリウムを含む B20 および B40 グレードが注目されています。中でも Arothane™ ARP-B20 と Durathane™ ALC-B40 は、ISO 10993-6 に基づく 13 週間の植込み試験に合格しており、最長 90 日間の埋植用途に対応します。優れた分散性と高い生体安全性を兼ね備え、侵襲性カテーテル製造に最適な材料です。

また、薄肉カテーテルやガイドワイヤーコーティング向けには、Arothane™ ARP-W および ARP-WG シリーズが用意されています。これらは 40～60% のタングステン粉末を含有し、卓越した造影性能を実現します。加えて、Soft ARP シリーズは 70A 以下の硬度を備え、柔軟性と機械的強度を兼ね備えており、快適性と耐久性が求められる医療機器に最適です。

さらに、エンジニアリングプラスチック Arothane™（EARP シリーズ） は、高いガラス転移温度と優れた透光性を有しており、歯科矯正部品、ルアーロックコネクタ、その他精密デバイスの製造に特に適しています。

ICP DAS-BMP は、これら多彩な製品ラインアップを通じて、進化する医療技術に対応する包括的な TPU ソリューションを提供いたします。2号館ブース番号 2D402 にて、皆様のご来場をお待ちしております。

ICP DAS-BMPについて

台湾に拠点を置くICP DAS-BMPは、ISO 13485認証を取得した医療用熱可塑性ポリウレタン（TPU）メーカーとサプライヤーです。同社は、さまざまな医療用TPUの研究開発および製造に注力しています。自社のICP DASの30年にわたる産業インターネット技術と経験を活用し、スマート工場と監視システムを構築して製品の歩留まりを向上させ、納期の短縮を実現しています。また、迅速なアフターサービスと柔軟なソリューションを提供し、少量多品種のカスタマイズ注文にも対応することで、顧客の満足度を高め、長期的なパートナーシップを築いていきます。

詳細については、ICP DAS-BMPのウェブサイトhttps://bmp.icpdas.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

