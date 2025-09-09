¥Þ¥Þ¤ÎÆü¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÉÔÊØ¤äÉÔ²÷¤ò²ò¾Ã¡£ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤½¤Îµ¡Ç½¤È¤Ï¡£ー¥Ð¥¤¥äー¤Î³«È¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ëー
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥â¥Î¤È¥³¥È¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2023Ç¯6·î¤«¤é¡Øakachan honpo+Stories¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Èー¥êー¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤ÎÆü¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÉÔÊØ¤äÉÔ²÷¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡£¡×ÊìÆý¥Ñ¥Ã¥É¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥Ð¥¤¥äー¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Þ¥Þ¤ÎÆü¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÉÔÊØ¤äÉÔ²÷¤ò²ò¾Ã¡£ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤½¤Îµ¡Ç½¤È¤Ï¡£ー¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤ÊìÆý¥Ñ¥Ã¥Éー
ÊìÆý¤Ë´Ø¤¹¤ëº¤¤ê¤´¤È¤Ï¡¢½Ð»º¸å¤Ë¤Ï¤¸¤á¤ÆÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÆÃ¤Ë¤¿¤Þ¤ê²á¤®¤ë¤È²¼Ãå¤ä°áÉþ¤Ë¤Þ¤ÇÀ÷¤ß½Ð¤·¡¢³°½ÐÀè¤Ç¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÊìÆý¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
¤·¤«¤·Åö»þ¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊìÆý¥Ñ¥Ã¥É¤Ï³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸»ºÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¤ÆÆ°¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ë¥º¥ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç2016Ç¯¤Ë¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤¬¹ñÆâÀ¸»º¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Á¥ãー¥à¡Ê³ô¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤ÊìÆý¥Ñ¥Ã¥É¡×¡£
¥Ö¥é¥¸¥ãー¤ËÁõÃå¤·¤ÆÊìÆý¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢È¯ÇäÅö½é¤«¤é¥ê¥Ôー¥¿ー¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥ÝÎß·×ÈÎÇä¿ôÌó70Ëü¸Ä¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥Þ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ð¥¤¥äー¤Î´äÏÆ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¥º¥ìËÉ»ß¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£
³«È¯Åö½é¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ñ¥Ã¥É¤Î¡Ö¥º¥ì¤Ë¤¯¤µ¡×¡£²¼Ãå¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¼øÆý¤·¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥º¥ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤Æ¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö8ËÜ¥Æー¥×¡×»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Æー¥×¿ô¤òÂ¿¤¯¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¥º¥ìËÉ»ß°Ê³°¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£°ìËÜ°ìËÜ¤Î¥Æー¥×¤ÎÇ´ÃåÎÏ¤ò¼å¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ãー¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÌÓ±©Î©¤¿¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£À¸ÃÏ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆþÇ°¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥º¥ìËÉ»ß¤Î¸ú²Ì¤È¡¢¥Æー¥×¤ÎËÜ¿ô¡¦Ç´ÃåÎÏ¤ÎÄøÅÙ¤òÄ´À°¡£¥Ñ¥Ã¥É¤ò³°¤¹ºÝ¤ËÀ¸ÃÏ¤Î½ý¤á¤Ë¤¯¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊìÆý¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¼øÆý´ü¤ËËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥º¥ì¤Ë¤¯¤µ¤äµÛ¼ýÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥¸¥ãー¤ò½ý¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤«¡ÖÊìÆý¥Ñ¥Ã¥É¡×¤ÏÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¥Ò¥Ã¥È¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥à¥ì¡×¡£ÆÃ¤Ë2022Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥à¥ì¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î»ÅÍÍ¤ÎÊÑ¹¹¤À¤Ã¤¿¡£
¼øÆý´ü¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÇ®¤ò¤â¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¤«¤éÆÃ¼ì¤Ê¼þÇÈ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢·ìÎ®¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ÆÊìÆý¤¬½Ð¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¥à¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ²÷¤Ê¾õ¶·¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¡¢Ç®¤òÆ¨¤¬¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Î¸¡Æ¤¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£Ç®¤ä¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¼øÆýÃæ¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÉÔ²÷¤ÎÍ×°ø¡Ö¥à¥ì¡×¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
Âç¿Í¤è¤ê¤âÂÎ²¹¤Î¹â¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤³¤â¤ëÇ®µ¤¤ä¼¾µ¤¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤ò²òÊü¤¹¤ë¤«¡£ÁÇºà¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö10ÇÜÄÌµ¤¥·ー¥È¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤Î¥·ー¥È¤Ç¡¢¶»¤ÎÇ®¤ò³°¤Ë½Ð¤·¤ÆÆâÂ¦¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¡¢¥Ñ¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥à¥ì¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥·ー¥È¤ÎºÎÍÑ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ãæ¤Î¥Ý¥ê¥Þー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÆÅÙ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤ÈµÛ¿åÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥â¥ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÇ®¤òÆ¨¤¹¸ú²Ì¤òË¸¤²¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°µÇ÷´¶¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¡Ä¡£µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æµ¡Ç½À¤È²÷Å¬À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¥Ý¥ê¥Þー¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¢£µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
2022Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â°ì¿·¡£¤è¤ê¥Þ¥Þ¤Î¥â¥Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï120ËçÆþ¤ê¤Ç900±ß¡Ê¢¨2¡Ë¤òÀÚ¤ê¡¢¡Ö1Æü¤Ë3～4²óÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤È¤·¤ÆÌó1¥õ·îÊ¬¡£ËèÆüµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°Õ³°¤ÈÃ»¤¤¼øÆý´ü¡£¤³¤Î¤È¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¬¤»¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡£
°é»ù¤ËµÙ¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ä¤Í¤Ë¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¼øÆý´ü¤ÏÎ¥Æý¿©¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½È¾Ç¯´Ö¤Û¤É¡£¥Þ¥Þ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¼øÆý´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤¨¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¤¬¤«¤ê¤äÉÔ²÷¤µ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¤³¤Î¡È¾®¤µ¤ÊÉÔ¤Î²ò¾Ã¡É¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢°é»ù¤Î¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨1¡§2016Ç¯11·î～2023Ç¯4·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¿ô ¢¨2¡§2023Ç¯5·î»þÅÀ¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÎËèÆü¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡£ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¥â¥Î¡É¤ä¡È¥³¥È¡É¤Î¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¤ò¡¢¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Î¥Ð¥¤¥äー¤äÃ´Åö¼Ô¤ÎÈëÏÃ¤ò¿¥¤ê¤Þ¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢µ»ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê°é»ù¤ò¡£¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
