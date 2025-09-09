生成AI時代への対応を強化する新サービス「ZETA LP」の提供を開始～ダイナミックなLP生成によりGEO効果を最大化～

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューションの「ZETA CXシリーズ」を提供するCX改善のリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、ダイナミック(動的)にLPを作成し、生成AIへの対応を強化する新サービス「ZETA LP」の提供を開始いたしました。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及により、消費者の情報収集の方法は従来の「キーワード検索」から「対話による回答探索」へと移行しつつあります。こうした中、生成AIの検索結果に自社サイトの情報が表示されない場合、潜在的な顧客接点や売上機会などを失うリスクが高まるため、EC事業者にとって対応策の実施が急務となっています。

これらの課題に対する有効な解決策の一つがダイナミックなLP(ランディングページ)の大量生成です。

生成AIに「ユーザーにとって価値が高い情報」と認識されたLPは積極的に学習され、生成AI検索の回答結果にも引用されやすくなります。

こうした背景を踏まえ、ZETAは生成AI対応を強化する新サービス「ZETA LP」の提供を開始いたしました。

LP生成機能は既存の「ZETA CXシリーズ」においてすでに搭載されていますが、今後の重要性の高まりを見据えて独立したサービスとして提供することでサービス連携の柔軟性を向上させ、生成AI時代により迅速かつ高度に対応できるようになりました。

「ZETA LP」は既存の「ZETA CXシリーズ」との連携により、検索・レビュー・Q&A・ハッシュタグなどの多様かつ膨大なデータをかけ合わせることが可能です。例えば「ハッシュタグ×Q＆A」といったユニークなPLP(商品一覧ページ)を作成できるほか、在庫状況・入荷情報などのステータスに応じたリアルタイムでの商品入れ替えなどにも対応しており、ダイナミックなLPを実現いたします。

これにより、GEO効果の最大化と顧客接点の拡大を後押しするとともに、EC事業者のLP作成や運用の負担も軽減でき、キャンペーンや新商品の展開に柔軟に対応することが可能となります。

＜例＞

・「参考になった」が多いQ&A一覧

・6畳の部屋におすすめの家具一覧

・20代女性に高評価のアイテム一覧

・#カジュアル × #骨格ウェーブのコーディネート一覧

・\10,000～\20,000の人気パンツ一覧

その他、詳細な情報などご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。

ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

