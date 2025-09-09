ゴルフ場向けデジタルサイネージ広告『GOLF xAdbox』 2025年9月版最新資料を公開
株式会社エニアドは、ゴルフ場内の個室トイレ・更衣室に設置するデジタルサイネージ広告「GOLF xAdbox」に関する最新資料（2025年9月版）を公開いたしました。本資料では、最新の設置ゴルフ場情報や視聴データなど、広告主様にご活用いただける媒体概要をまとめています。
■サービス概要
「GOLF xAdbox」は、全国のゴルフ場クラブハウス内（個室トイレ・更衣室など）に設置されるサイネージ媒体で、来場者の中心である経営者層・富裕層に向けて、商品やサービスをダイレクトに訴求できるのが最大の特長です。
今回公開する資料には、最新の設置ゴルフ場リストや実際の広告配信事例を網羅。これにより、広告主様はターゲットに対してどのようなアプローチが可能かを具体的にイメージしていただけます。
特に、プレミアム商材やBtoB商材を扱う企業様にとって、他メディアでは得られない高精度なリーチを実現できる媒体となっています。
■9月更新版資料のポイント
設置施設情報の更新
新たなゴルフ場への導入情報を加え、詳細な設置状況を公開しました。また、富裕層を中心とした利用者データを刷新し、ターゲット設定に役立つ内容を提供しています。
広告効果の実績データ
トイレ内のサイネージ広告では、広告認知率95%、内容理解度70%といった圧倒的な数値を実現。これにより、高い広告効果が期待できることが示されています。
多彩な広告展開オプション
ロビー、レストラン、大型サイネージと個室トイレ用小型サイネージを組み合わせた柔軟な広告展開が可能です。ターゲットユーザーの接触頻度を高めることで、広告効果を最大化します。
実績紹介
ゴルフ場利用者の興味・関心を的確に捉えた事例を資料内で紹介。認知度向上や購入意欲喚起に成功したプロモーションの詳細をご覧いただけます。
■xAdboxを設置するメリット
1. 高所得・高感度ターゲットに 直接リーチできる
xAdboxが設置されるのは、多くの場合「富裕層・経営層」が訪れるハイエンドなゴルフ場。
彼らに対して、他の広告媒体では難しい接触時間の長い動画広告でアプローチ可能。
例：高級車、時計、ゴルフ用品、不動産、金融商品、BtoBサービスなどとの相性が非常に高い。
2. 個室トイレなどで「強制視認」される広告枠
小型サイネージが個室トイレに設置されることで、視認率はほぼ100%。
雑誌やポスター広告と異なり、一定時間の滞在中にほぼ確実に見られる。
認知だけでなく、印象に残る「動画クリエイティブ」が活きる。
3. サイネージはオフライン×デジタルの良さを融合
通常の屋外広告や紙媒体と違い、動画でブランド訴求力が高い。
リアル空間なのに配信管理はデジタルで効率的・即時変更可能。
セグメント配信やエリア指定など、柔軟な広告配信が可能。
4. 広告出稿だけでなく 「商品体験」への導線も設計可能
ゴルフ場施設内のPOP、試供品、コース試用などとの連携プロモーションも可能。
例：日焼け止めサンプル配布、高級ウォッチの試着イベントなど。
5. 媒体としての希少性が高く、ブランド価値を損なわない
通常のデジタル広告とは異なり、ブランドの格を保った状態で露出できる。
ハイクラス層のゴルファーに対し、自然な形でリーチ可能。
6. 「空いてるチェッカー」など周辺機能との連動
広告と連動して、施設情報（混雑情報・クーポン・イベントなど）を配信可能。
広告が単なる“宣伝”でなく、“便利な機能”として受け入れられやすい。
7. 詳細な配信レポートにより効果が「見える」
配信回数・接触率など、定量的なレポートで効果検証が可能。
他のマス広告に比べ、ROI（費用対効果）が明確。
■ご予算に応じた柔軟な提案が可能
アドボックスでは、広告主様のニーズや予算に応じた最適なプランニングをご提供します。ゴルフ場以外にも百貨店やスポーツジムなど、多様な設置先を通じた広告展開が可能です。予算消化を効果的に進めたい方は、ぜひこの機会にお問い合わせください。
■お問い合わせ先
株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖
e-mail：xadbox@any-ad.jp
TEL：090-8870-7243
（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）
興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。
■株式会社エニアドについて
会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)
所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F
設立：2023年12月
URL：https://any-ad.co.jp/
事業内容：
- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営
- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供
- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援
- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援
資料を確認する :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox