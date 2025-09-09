ゴルフ場向けデジタルサイネージ広告『GOLF xAdbox』 2025年9月版最新資料を公開

株式会社エニアド

株式会社エニアドは、ゴルフ場内の個室トイレ・更衣室に設置するデジタルサイネージ広告「GOLF xAdbox」に関する最新資料（2025年9月版）を公開いたしました。本資料では、最新の設置ゴルフ場情報や視聴データなど、広告主様にご活用いただける媒体概要をまとめています。

■サービス概要

「GOLF xAdbox」は、全国のゴルフ場クラブハウス内（個室トイレ・更衣室など）に設置されるサイネージ媒体で、来場者の中心である経営者層・富裕層に向けて、商品やサービスをダイレクトに訴求できるのが最大の特長です。

今回公開する資料には、最新の設置ゴルフ場リストや実際の広告配信事例を網羅。これにより、広告主様はターゲットに対してどのようなアプローチが可能かを具体的にイメージしていただけます。

特に、プレミアム商材やBtoB商材を扱う企業様にとって、他メディアでは得られない高精度なリーチを実現できる媒体となっています。

■9月更新版資料のポイント

設置施設情報の更新

新たなゴルフ場への導入情報を加え、詳細な設置状況を公開しました。また、富裕層を中心とした利用者データを刷新し、ターゲット設定に役立つ内容を提供しています。

広告効果の実績データ

トイレ内のサイネージ広告では、広告認知率95%、内容理解度70%といった圧倒的な数値を実現。これにより、高い広告効果が期待できることが示されています。

多彩な広告展開オプション

ロビー、レストラン、大型サイネージと個室トイレ用小型サイネージを組み合わせた柔軟な広告展開が可能です。ターゲットユーザーの接触頻度を高めることで、広告効果を最大化します。

実績紹介

ゴルフ場利用者の興味・関心を的確に捉えた事例を資料内で紹介。認知度向上や購入意欲喚起に成功したプロモーションの詳細をご覧いただけます。

■xAdboxを設置するメリット

1. 高所得・高感度ターゲットに 直接リーチできる

xAdboxが設置されるのは、多くの場合「富裕層・経営層」が訪れるハイエンドなゴルフ場。

彼らに対して、他の広告媒体では難しい接触時間の長い動画広告でアプローチ可能。

例：高級車、時計、ゴルフ用品、不動産、金融商品、BtoBサービスなどとの相性が非常に高い。

2. 個室トイレなどで「強制視認」される広告枠

小型サイネージが個室トイレに設置されることで、視認率はほぼ100%。

雑誌やポスター広告と異なり、一定時間の滞在中にほぼ確実に見られる。

認知だけでなく、印象に残る「動画クリエイティブ」が活きる。

3. サイネージはオフライン×デジタルの良さを融合

通常の屋外広告や紙媒体と違い、動画でブランド訴求力が高い。

リアル空間なのに配信管理はデジタルで効率的・即時変更可能。

セグメント配信やエリア指定など、柔軟な広告配信が可能。

4. 広告出稿だけでなく 「商品体験」への導線も設計可能

ゴルフ場施設内のPOP、試供品、コース試用などとの連携プロモーションも可能。

例：日焼け止めサンプル配布、高級ウォッチの試着イベントなど。

5. 媒体としての希少性が高く、ブランド価値を損なわない

通常のデジタル広告とは異なり、ブランドの格を保った状態で露出できる。

ハイクラス層のゴルファーに対し、自然な形でリーチ可能。

6. 「空いてるチェッカー」など周辺機能との連動

広告と連動して、施設情報（混雑情報・クーポン・イベントなど）を配信可能。

広告が単なる“宣伝”でなく、“便利な機能”として受け入れられやすい。

7. 詳細な配信レポートにより効果が「見える」

配信回数・接触率など、定量的なレポートで効果検証が可能。

他のマス広告に比べ、ROI（費用対効果）が明確。

■ご予算に応じた柔軟な提案が可能

アドボックスでは、広告主様のニーズや予算に応じた最適なプランニングをご提供します。ゴルフ場以外にも百貨店やスポーツジムなど、多様な設置先を通じた広告展開が可能です。予算消化を効果的に進めたい方は、ぜひこの機会にお問い合わせください。

■お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

URL：https://any-ad.co.jp/

事業内容：

- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox