台湾俳優・石知田（シー・チーティエン）、誠品生活日本橋のパネル展に来店！日本のファンと交流も

株式会社シーティー商事

台湾の実力派俳優・石知田が来日し、現在誠品生活日本橋で開催中のパネル展に、9月7日（日）本人が来店した。

今回の展示では、これまで定期的に取材を続けてきた俳優誌『awesome!（オーサム！）』に掲載された数々の写真の中から、石知田自身が特に気に入っているカットを厳選しパネル化して展示。さらに、日頃からアートや音楽に造詣の深い石知田が描いたオリジナルイラストも公開されている。

開催初日、会場に到着した石知田を待ち構えていたファンからは大きな歓声が上がり、熱烈な歓迎に本人は驚きつつも、うれしそうな笑顔を見せた。ファンの前に登場すると、日本語で「いつも応援してくれてありがとう。しあわせ」と挨拶。現在日本語を勉強中という石知田は、その後も日本語で積極的にファンとの会話を楽しんだ。

最近帯状疱疹を患ったこともあり、体調を気遣う声が多く寄せられたが、「私は元気です。大丈夫！」と笑顔で答え、ファンを安心させる一幕もあった。さらに展示パネルへのサイン入れでは、ファンから「どのパネルにサインしてほしいか」を直接聞きながら対応するなど、訪れた人々との交流を大切にする姿が印象的だった。

先週は大阪アジアン映画祭のために来日し、今回は東京でもファンとの交流を実現した石知田。「ずっと会いたかった日本のファンに会えて本当にうれしい。これからも日本でたくさん会える機会を作りたい」と喜びを語った。

awesome! presents 「石知田（Shih Chih Tian）パネル展」

開催期間：2025年9月7日(日)～9月20日(土)

開催場所：誠品生活日本橋・誠品選書エリア

※入場無料

https://www.eslitespectrum.jp/news/0526a7b5-b9c3-4027-97b2-33af0b4e696f

◎12月には石知田（シー・チーティエン）待望の日本版カレンダーも発売決定！

誠品生活日本橋オンラインストアでは特典ポストカード付きで予約受付中。

https://eslitespectrum-nihonbashi.shop/items/68b0382330aa3d0eb5bcaaf9

また、パネル展会場から予約申し込みしていただいた方を対象に、抽選でサイン入りパネルをプレゼントする企画も開催中。

※カレンダーの詳細は追ってお知らせいたします。

※お渡し会付きの豪華版も予定しておりますので、そちらは追ってお知らせいたします。

石知田 Shih Chih Tian 2026 CALENDAR（仮）

A5判／定価：4,400円（税込）／12月発売予定

予約開始：2025年9月7日(日)12:00～

発行：シンコーミュージック・エンタテイメント

ISBN：978-4-401-62303-7

■石知田（シー・チーティエン）プロフィール

1990年12月10日生まれ。台湾・台北市出身。

2014年、映画『軍中楽園』で長編映画デビュー。

以降、『私の少女時代-Our Times-』『若葉のころ』（2015年）、『君のためのタイムリープ』（2017年）、『悲しみより、もっと悲しい物語』（2018年）、日台合作映画『恋恋豆花』（2020年）など、数々の映画やドラマに出演。

2021年にはドラマ『We Best Love 永遠の1位／2位の反撃』で主要キャストを務め、日本のファンの間でも注目を集める。

その後も、ドラマ『Q18量子預言』（2024年）や『火車來去』（2025年）などに出演。

2025年8月29日から開催された第21回大阪アジアン映画祭にて、中国短編映画『明日が来る前に』が上映された。

このほか、ドラマ『如果我不曾見過太陽』や『男公館』の放送も予定されている。

■日本公式SNS情報

石知田 Japan Official X：@ShihChihTian_JP

石知田 Japan Official Instagram：@shihchihtian_jp