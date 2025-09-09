【近江ちゃんぽん亭 多治見店】9月9日（火）グランドオープン！

ドリームフーズ株式会社

「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」を掲げるドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役：山本英柱）は、2025年9月9日（火）、岐阜県多治見市に「近江ちゃんぽん亭 多治見店」をグランドオープンいたします。

今回の出店は、有限会社フレックス（本社：岐阜県多治見市、代表取締役：東野順子）とのライセンス契約によるもので、岐阜県では3店舗目の展開となります。

オープン記念キャンペーン

グランドオープン当日は、日頃の感謝とオープンのお祝いを込めて、 ご来店いただいた先着200名様に「近江ちゃんぽん 野菜並盛（通常850円）」の無料引換券をプレゼント いたします。

対象：9月9日（火）～ご来店のお客様（先着200名様）

内容：次回以降にご利用いただける「近江ちゃんぽん 野菜並盛」無料引換券を1枚進呈

ご利用条件： 店内飲食のみで利用可能現金との交換不可多治見店限定でご利用可能

無料引換券は数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に、たっぷり野菜と滋味豊かな和風だしが自慢の“近江ちゃんぽん”をお楽しみください。

店舗概要

店名：近江ちゃんぽん亭 多治見店

住所：岐阜県多治見市宝町７丁目2－１

営業時間：11：00～20：00（L.O.19：30）

開店日：2025年9月9日（火）

近江ちゃんぽん亭について

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2025年9月現在、日本全国および海外（台湾）に54店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根ヘッドオフィス 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/