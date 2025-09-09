TVアニメ「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」のトレーディング場面写アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」の商品5種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」の商品の受注を9月4日(木)より開始いたしました。
▼トレーディング場面写アクリルスタンド
マリー、キュロス、アナスタジア、ルイフォン、ミオの印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)
種類 ：全8種
サイズ：本体：（約）69×51mm 台座：（約）直径48mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング場面写缶バッジ
マリー、キュロス、アナスタジア、ルイフォン、ミオの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング場面写イラストカード
マリー、キュロス、アナスタジア、ルイフォン、ミオの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼アクリルスタンド
※画像は「マリー アクリルスタンド」を使用しております。
マリー、キュロス、アナスタジア、ルイフォン、ミオのイラストをアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全5種（マリー、キュロス、アナスタジア、ルイフォン、ミオ）
サイズ：本体：（約）16.7×11.3cm 台座：（約）直径5cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼場面写A3マット加工ポスター
※画像は「マリー 場面写A3マット加工ポスター」を使用しております。
マリー、キュロスの印象的なシーンをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全3種（マリー、キュロス、マリー＆キュロス）
サイズ：A3
素材 ：紙
