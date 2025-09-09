TVアニメ『魔女の旅々』のイレイナ 腕時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

写真拡大 (全5枚)

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『魔女の旅々』の商品の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『魔女の旅々』の商品の受注を9月4日(木)より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/554?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼イレイナ 腕時計







メタルバンドを採用し、イレイナの魔女装束をイメージした配色にしつつ、普段使いしやすいデザインに仕上げました。



盤面はイレイナの魔女ブローチと、魔女の旅々の世界の文字でイレイナの名前をゴールドのパーツで再現しました。







裏蓋はイレイナとサヤのお揃いのイルカネックレスと、灰の魔女イレイナの文字を彫っており、より作品の世界観を感じることができます。



さらにクロノグラフを搭載しており、時間を確認するだけでなく、時間を計測できるストップウォッチ機能がございます。


デザイン性だけでなく、機能面にも優れた腕時計となっております。







BOXは紫をベースにタイトルロゴを箔押ししており、時計をそのまま飾っておけるようなデザインに仕上げました。



日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。



▽価格


\10,780(税込)



▽仕様


仕様　：クオーツ


防水　：非防水


原産国：中国



▽材質


ケース（時計本体部分）：合金


ガラス　　　　　　　　：ミネラルガラス


バンド　　　　　　　　：合金



▽サイズ


文字盤　　　：縦：3.3cm　横：3.3cm


ケース　　　：縦：3.9cm　横：3.9cm


ベルト幅　　：1.7cm


手首周り最小：10.5cm　最大 ：17.5cm




https://x.com/AMNIBUS


【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


発行元　株式会社 arma bianca


Web　　https://armabianca.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(C) 白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会