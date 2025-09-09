TVアニメ『魔女の旅々』のイレイナ 腕時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『魔女の旅々』の商品の受注を9月4日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/554?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼イレイナ 腕時計

メタルバンドを採用し、イレイナの魔女装束をイメージした配色にしつつ、普段使いしやすいデザインに仕上げました。

盤面はイレイナの魔女ブローチと、魔女の旅々の世界の文字でイレイナの名前をゴールドのパーツで再現しました。

裏蓋はイレイナとサヤのお揃いのイルカネックレスと、灰の魔女イレイナの文字を彫っており、より作品の世界観を感じることができます。

さらにクロノグラフを搭載しており、時間を確認するだけでなく、時間を計測できるストップウォッチ機能がございます。

デザイン性だけでなく、機能面にも優れた腕時計となっております。

BOXは紫をベースにタイトルロゴを箔押ししており、時計をそのまま飾っておけるようなデザインに仕上げました。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽価格

\10,780(税込)

▽仕様

仕様 ：クオーツ

防水 ：非防水

原産国：中国

▽材質

ケース（時計本体部分）：合金

ガラス ：ミネラルガラス

バンド ：合金

▽サイズ

文字盤 ：縦：3.3cm 横：3.3cm

ケース ：縦：3.9cm 横：3.9cm

ベルト幅 ：1.7cm

手首周り最小：10.5cm 最大 ：17.5cm

https://x.com/AMNIBUS

(C) 白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会