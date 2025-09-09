株式会社 点天 （代表取締役：今野 啓介／大阪府大阪市）は、2025年9月1日（月）、阪神梅田本店地下1階 阪神食品館における直営店のリニューアルオープンにあわせ、姉妹ブランド「大阪胡椒餅」の展開を新たにスタートいたします。























点天の姉妹ブランド「大阪胡椒餅」が新たに本格展開をスタートいたします。

台湾の人気ソウルフード「胡椒餅」を点天ならではの感性でアレンジした「大阪胡椒餅」は、このたびリニューアルを迎え、ロゴデザインとブランドカラーを新たにいたしました。「青い点天」のひとくち餃子に対し、「赤い点天」を想起させる力強いロゴを採用し、「点天」との親和性を保ちながらも新鮮な印象を感じていただけるデザインに仕上げております。さらに今後は、季節限定商品など多彩なラインアップを続々と展開し、これまでにない楽しさと美味しさをお届けしてまいります。





























また、2025年9月1日（月）、阪神梅田本店地下1階 阪神食品館の「点天」直営店をリニューアルオープンいたしました。

阪神梅田本店地下1階 阪神食品館の「点天」は、大阪名物として長年親しまれてきた定番の“ひとくち餃子”をはじめ、季節限定の生餃子、調理済みの焼き餃子や揚げ餃子、オリジナル惣菜など、多彩な商品を取り揃える店舗です。今回のリニューアルでは「お気に入りの点天と出会える場所」をコンセプトに、商品ラインナップと売場デザインをさらに進化させました。











































































リニューアルを機に、「点天」では創業以来の看板商品である“ひとくち餃子”と新しい大阪の味として注目される“大阪胡椒餅”の両輪で、これまで以上に大阪の食文化を発信してまいります。





大阪梅田へお越しの際は、ぜひ新しく生まれ変わった「阪神梅田本店地下1階 阪神食品館 点天」へお立ち寄りいただき、ここでしか味わえない美味しさをお楽しみください。

