こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
２０２５ＪＥＲＡ セントラル・リーグ 阪神タイガース優勝記念メダルを９月９日から受付開始
松本徽章工業株式会社（本社：東京都台東区/代表取締役社長：松本彰一郎）は、２０２５ＪＥＲＡ セントラル・リーグ 阪神タイガース優勝〔純金・純銀製〕記念メダルの予約受付を、2025年9月9日から通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ等で開始いたします。
2025ＪＥＲＡ セントラル・リーグ 阪神タイガース優勝〔純金・純銀製〕記念メダル
記念メダルの意匠
表面：リーグ優勝エンブレムをデザイン。
裏面：シンプルにＴＨマークを謹刻。
規格及び希望小売価格（消費税込み価格）
Ａ．純金製＜直径35mm・重量26g＞1,100,000円 限定90個
Ｂ．純金製＜直径28mm・重量11g＞ 473,000円 限定190個
Ｃ．純銀製＜直径50mm・重量50g＞ 29,700円 限定1000個
Ｄ．純金、純銀2点セット（Ｂ＋Ｃ） 502,700円 限定190ｾｯﾄ
お申込先
●松本徽章工業（株）記念メダル事務局 TEL 0120-153-154 ／ FAX 0120-715-712
（受付時間 平日 午前９時～午後５時半まで、ＦＡＸは24時間受付）
●松本徽章工業の通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ （https://e-medal.jp/）
●Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ ヤフーショッピング店
（https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-medal/）