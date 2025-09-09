純銀製2025阪神リーグ優勝記念メダル

写真拡大 (全3枚)

松本徽章工業株式会社（本社：東京都台東区/代表取締役社長：松本彰一郎）は、２０２５ＪＥＲＡ セントラル・リーグ　阪神タイガース優勝〔純金・純銀製〕記念メダルの予約受付を、2025年9月9日から通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ等で開始いたします。




2025ＪＥＲＡ セントラル・リーグ 阪神タイガース優勝〔純金・純銀製〕記念メダル

記念メダルの意匠

表面：リーグ優勝エンブレムをデザイン。

裏面：シンプルにＴＨマークを謹刻。

 

規格及び希望小売価格（消費税込み価格）

Ａ．純金製＜直径35mm・重量26g＞1,100,000円　限定90個

Ｂ．純金製＜直径28mm・重量11g＞   473,000円　限定190個

Ｃ．純銀製＜直径50mm・重量50g＞     29,700円　限定1000個

Ｄ．純金、純銀2点セット（Ｂ＋Ｃ）   502,700円　限定190ｾｯﾄ

 

お申込先

●松本徽章工業（株）記念メダル事務局 TEL 0120-153-154 ／ FAX 0120-715-712

（受付時間 平日 午前９時～午後５時半まで、ＦＡＸは24時間受付）

●松本徽章工業の通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ　（https://e-medal.jp/）

●Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ　ヤフーショッピング店

（https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-medal/）