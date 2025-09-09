EY新日本有限責任監査法人（東京都千代田区、理事長：松村 洋季、 以下 EY新日本）は、上場企業の監査において、被監査企業の有価証券報告書や適時開示情報、一般経済レポートなどの情報から、財務諸表の虚偽表示につながりかねないリスク情報を自動的に識別し、根拠とともにレポートに記載するAIエージェント「UTB (Understanding The Business) Research」を開発しました。これにより、従来は会計士が数日かけて検討していたリスク情報を数時間で識別できるようになるだけでなく、リスク情報の見落としを防ぐことで、監査の効率化と品質の向上が期待されます。UTB Researchは今月から、約700社の上場企業の監査で利用可能となります。

EY新日本では、国際監査基準の要求事項をまとめ、EYのメンバーファームがグローバルで共通して利用する監査メソドロジーに日本の監査基準の要求事項を追加し、監査を行っています。UTB Researchは、EY独自の監査メソドロジーに加えて経験豊富な会計士の知見もAIに学習させています。これにより、被監査企業のビジネス状況や経済環境に関する膨大な情報から、「複雑性」「主観性」「変化」「不確実性」といった特徴があるか否かという観点でリスク情報を識別し、当該リスク情報が財務諸表のどの勘定科目や開示に影響があるかの検討を行い、その結果をレポートに記載して出力します。出力されたリスク情報はAIエージェントの検討過程を含めて会計士が確認し、それが「財務諸表の虚偽表示リスク」となり得るかどうかを判断します。その結果を踏まえ、会計士の理解を適切に更新し、必要に応じて当年度の監査計画に反映するとともに、リスクに関する被監査会社とのコミュニケーションに活用し監査の付加価値向上につなげます。

EY新日本では監査のデジタル化においてAIエージェントの活用を推進しています。稟議書や議事録、契約書の分析や監査調書の分析、データの自動分析など、引き続きさまざまなAIエージェントを展開予定です。

