20年続くシリーズの最新作、スマホ・PC向け次世代ファンタジーMMORPG『パーフェクトワールド Z』本日2025年9月9日（火）に正式リリース！数々のリリース記念イベントも同時に開催！
HUNT Gamesは、2025年9月9日に極上ファンタジーMMORPG『パーフェクトワールド Z』をApp StoreとGoogle Playにて正式リリースしたことを公式発表しました。さらに、同日にはPCバージョンも同時公開され、複数プラットフォームでの展開がスタートしたことをお知らせいたします。
また、すべての事前登録報酬（「S級服装『神楽鈴桜』」、「限定乗り物『三尾狐』」や「元宝（用途限定）*888」など）を配布することと、「リリース名人堂」を含む数々のリリース記念イベントを開催することが決定いたしました。現在ダウンロードしてキャラクターを作成すると、事前登録報酬の受け取りとリリース記念イベントの参加ができますので、この機会をぜひお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329181&id=bodyimage1】
◆『パーフェクトワールド Z』とは
スマホ・PC向け次世代ファンタジーMMORPG「パーフェクトワールドZ」では、キャラメイクをはじめ、多様な職業、キャラ育成、チーム共闘、オープンワールド探索、PVE、PVPやGVG など様々なコンテンツを提供しております。また、本作は事前登録期間中に登録者数が100万人を突破し、Google Playでのフィーチャー枠を獲得いたしました。
本作は、人気シリーズ『パーフェクトワールド-完美世界-』の魅力的な世界観と独特な職業設定を継承しつつ、グラフィックとゲームシステムを大幅にアップグレードしております。プレイヤーは本作でシームレスなオープンワールドを自由に駆け巡り、壮大な冒険を体験できます。
◆本作ならではの魅力を抜粋してご紹介！
▼最新Unityエンジンにより構築された広大な3Dオープンワールドで、海・陸・空を跨ぐファンタジーアドベンチャーを体験し、本物さながらの大規模な戦争を実感できます！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329181&id=bodyimage2】
▼細部までカスタマイズできるキャラメイク機能を通じて、あなただけの“美”を作り上げましょう！顔の輪郭はもちろん、五官、髪や体形などの微調整が可能で、さらに細かい衣装コーディネートもできます！
▼友達とチームを組み、激熱なボス共闘戦にチャレンジしましょう！また、ギルドを立ち上げ、多人数でPVE、GVGなどのコンテンツを堪能することも可能です。さらに本作独自の“縦横画面切り替えシステム”を利用して、自分のプレイスタイルに合わせて片手でも両手でもサクサクプレイできます！
◆祝リリース！期間限定イベント開催！
『パーフェクトワールド Z』の正式リリースを記念し、「リボーン祭」と呼ばれる一連のイベントを期間限定で開催いたします！ゲーム攻略に役立つアイテムを大量にゲットできますので、ぜひ奮ってご参加ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329181&id=bodyimage3】
【イベント期間】
2025年9月9日（火）正式リリース～2025年9月22日（月）23：59
【イベント内容】
■イベント1：デイリー活躍クエスト
毎日クエストの達成で活躍度を獲得でき、一定量の活躍度をためると「限定活躍パック」を受け取れます。「限定活躍パック」を使用すると大量の限定アイテムと育成素材を獲得できます！
