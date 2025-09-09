名古屋スイーツ＆カフェ専門学校、JA全農「みのるダイニング名古屋店」とのコラボが決定～2025年9月16日（火）より期間限定でコラボメニュー販売開始～【名古屋スイーツ＆カフェ専門学校】
学校法人三幸学園が運営する名古屋スイーツ＆カフェ専門学校（所在地：名古屋市西区）は、JA全農が展開する地産地消プロジェクト「みのりみのるプロジェクト」に共感し、商品開発コラボを提案。
このたび「みのるダイニング名古屋店」とのコラボレーションが実現しました。
学生によるプレゼンテーションを実施
テーマは「愛知県産大葉といちじくを使った料理またはパフェ」。10チーム（39名の学生）試行錯誤を重ねて作り上げた料理を「みのるダイニング名古屋店」様にプレゼンテーションしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329131&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329131&id=bodyimage2】
プレゼンテーションの結果、高評価をいただいた料理・パフェ各1品の期間限定販売が決定しました。
・大葉包みミートボール いちじくの黒酢ソースかけ
・いちじくパフェ～紅茶ブレンド～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329131&id=bodyimage3】
販売について
2週間の期間限定商品として販売を実施いたします。
2025年9月16日（火）～9月30日（火）
※平日のみの販売
関連ページみのりみのるプロジェクト https://www.minoriminoru.jp/shop/
名古屋スイーツ＆カフェ専門学校 https://www.sanko.ac.jp/nagoya-sweets/
法人概要
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
お問い合わせ名古屋スイーツ＆カフェ専門学校
〒451-0042 名古屋市西区那古野2-12-16
https://www.sanko.ac.jp/nagoya-sweets/
担当者：川瀬昌良 kawase-akinao@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
このたび「みのるダイニング名古屋店」とのコラボレーションが実現しました。
学生によるプレゼンテーションを実施
テーマは「愛知県産大葉といちじくを使った料理またはパフェ」。10チーム（39名の学生）試行錯誤を重ねて作り上げた料理を「みのるダイニング名古屋店」様にプレゼンテーションしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329131&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329131&id=bodyimage2】
プレゼンテーションの結果、高評価をいただいた料理・パフェ各1品の期間限定販売が決定しました。
・大葉包みミートボール いちじくの黒酢ソースかけ
・いちじくパフェ～紅茶ブレンド～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329131&id=bodyimage3】
販売について
2週間の期間限定商品として販売を実施いたします。
2025年9月16日（火）～9月30日（火）
※平日のみの販売
関連ページみのりみのるプロジェクト https://www.minoriminoru.jp/shop/
名古屋スイーツ＆カフェ専門学校 https://www.sanko.ac.jp/nagoya-sweets/
法人概要
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
お問い合わせ名古屋スイーツ＆カフェ専門学校
〒451-0042 名古屋市西区那古野2-12-16
https://www.sanko.ac.jp/nagoya-sweets/
担当者：川瀬昌良 kawase-akinao@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ