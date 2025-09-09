［開催報告］妊娠中＆産後の悩みを解消「企業主導型両親学級 母乳育児と寝かしつけ」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2025年9月3日（水）、トヨタモビリティ富山 高岡にて「第12回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「母乳育児と寝かしつけ」。
前半は、当法人公認インストラクター・曳田彩加が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱っこ、遊び方についてレクチャーを行いました。
後半は、助産師 金子花苗 先生による「母乳育児と寝かしつけ」に関する講義を実施しました。
平日の開催ではありましたが、妊娠中の参加者には、パパの参加率も高く、赤ちゃんが生まれてからの生活をイメージしながら熱心に学ばれていました。
開催概要
［日 時］2025年 9月3日（水）13:00～14:30
［会 場］トヨタモビリティ富山 高岡（高岡市美幸町1丁目1-72）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加
後半：「母乳育児と寝かしつけ」
講師：助産師 金子花苗
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329024&id=bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方とセルフケア
前半は、当法人公認インストラクター 曳田彩加による、赤ちゃんの抱き方と産前産後の養生法についてのレクチャーを行いました。
今回は、赤ちゃんの基本の抱き方や自宅でできるママと赤ちゃんのセルフケアを中心に紹介しました。
「赤ちゃんが眠そうなのに、抱っこしていてもなかなか寝てくれない。」
そんな時におすすめなのが、赤ちゃんを前向きにして背中を丸く包みこむ「まるく抱く」方法です。
背中を温めてあげることで副交感神経が優位になり、リラックスして眠りにつきやすくなります。
また、「背中スイッチ」という言葉があるように、抱っこから降ろそうとすると泣いてしまって困るといったケースも少なくありません。
赤ちゃんの背中が緊張していると、この”背中スイッチ”も発動しやすくなります。
そこで、緊張をやわらげるために、優しく背中をマッサージする方法を紹介しました。
講座中には、パパがママの背中を、ママが赤ちゃんの背中をマッサージする体験を行いました。家族で優しくふれあう時間を過ごしていただきました。
パパにマッサージをしてもらったママからは「温かくて気持ちよかった」と感想が寄せられ、赤ちゃんも同じように心地よさを感じていたのではないかと思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329024&id=bodyimage2】
母乳育児と寝かしつけ
後半は、助産師 金子花苗先生による「母乳育児と寝かしつけ」をテーマとした講義を実施しました。
母乳育児では、まず母乳はどんな仕組みでできているのかを学びました。
たくさん出るようにするためには「ためないこと、たくさん飲んだり絞ったりすること」とアドバイスをいただきました。
また、「母乳の量が思うように出なくても、それは決してママのせいではありません。ホルモンの影響で気持ちが不安定になりやすい時期でもありますが、どうか自分を責めず、安心して気持ちを整えて過ごしてほしい」と励ましの言葉をいただきました。
続いて、多くのパパママが悩む「寝かしつけ」について。
赤ちゃんが心地よく眠りにつくためのポイントや、誤解されやすい事例を交えながら具体的にご紹介くださいました。
