日本の生産性を蝕む“見えないコスト”。職場の「気遣い疲れ」で能力を発揮できないビジネスパーソンが急増か。人間関係の消耗を断ち切る新刊『「悩まない」は９割習慣』発売記念セミナー開催。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328904&id=bodyimage1】
人間関係改善事業を展開する芳草（拠点：宮城県仙台市、代表：本山ウリ）は、2025年8月5日に初の著書となる『「悩まない」は９割習慣』（セルバ出版）を刊行しました。本書は、職場等の対人関係で過度に消耗し、本来の能力を発揮しきれていないビジネスパーソンに向け、思考の癖を根本から転換する具体的な習慣術を提唱するものです。本書の刊行を記念し、書籍の内容をさらに実践レベルへと引き上げる「出版記念 “自分軸コミュニケーション”実践セミナー」を2025年9月27日にオンラインで開催します。
________________________________________
■ 日本の生産性を下げる「プレゼンティーズム」と、その背景にある「過剰な配慮」
近年、企業における健康経営の文脈で「プレゼンティーズム」が問題視されています。これは、従業員が出社しているにもかかわらず、心身の不調が原因でパフォーマンスが低下している状態を指し、ある調査では企業が被る損失額の約78%を占めるとも言われています（*1）。この背景には、複雑化した人間関係の中で、他人の評価や顔色を過度に気にするあまり、精神的に疲弊してしまうビジネスパーソンが少なくないという社会課題が存在します。
（*1） 出典：経済産業省「企業の『健康経営』ガイドブック」
■ 解決策は「ポジティブ思考」ではなく、「習慣」の再構築
こうした課題に対し、多くの自己啓発書は「ポジティブ思考」や「気にしない技術」を説きますが、付け焼き刃の対処では長年の「悩みやすい思考習慣」を変えることは困難です。
本書『「悩まない」は９割習慣』及び著者の本山ウリが提唱するのは、自然療法の知見と自身の経験から体系化した、「悩む思考」そのものを手放すための具体的な習慣術です。思考よりも、自身の心と体の状態に耳を向けるマインドフルな習慣などを通じ、他人の言動に振り回されない「しなやかな自分軸」を確立します。
■ 書籍では語りきれなかった「実践」を学ぶ、出版記念セミナー
今回の出版記念セミナーでは、書籍のエッセンスに加え、特にビジネスシーンで直面する以下のような場面で即、実践できる「自分軸コミュニケーション」のレクチャーを行います。
● 会議で反論を恐れず、自信を持って発言する技術
● 部下や後輩を傷つけずに、的確なフィードバックを伝える対話術
● 上司や取引先からの無理な要求を、角を立てずに断る交渉術
■ 今後の展望：個人のパフォーマンス向上から、組織全体の生産性向上へ
本プログラムを通して、一人でも多くのビジネスパーソンが不要な人間関係のストレスから解放され、本来の能力を最大限に発揮できる社会の実現を目指します。個人のパフォーマンス向上は、巡り巡って組織全体の生産性向上、そして日本経済の活性化に貢献するものと考えております。
________________________________________
【イベント概要】
● イベント名： 『「悩まない」は９割習慣』出版記念 “自分軸コミュニケーション”実践セミナー
● 日時： 2025年9月27日 （土） 14:00～16:00
● 会場： オンライン（Zoom）
● 参加費： 早割 3,500円（9月15日まで）、通常 5,000円（税込）
● 詳細・申込URL： https://www.housou-selfcare.com/lp-seminar2025
● 申込締切： 2025年9月24日 （水） 23:59まで
________________________________________
【書籍情報】
● 書名： 『「悩まない」は９割習慣 一生ものの習慣術を6週間でインプット』
● 著者： 本山 ウリ
● 出版社： 株式会社セルバ出版
● 定価： 1,760円（税込）
● 発売日： 2025年8月5日
● ISBN： 978-4-86367-977-1
● Amazon購入ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/4863679777
________________________________________
【芳草について】
「NoPaine, NoSmile ～誰も傷つけない闘いでごきげんな社会に。そして私たちは「よき祖先」となる～」というミッションのもと、人間関係改善事業を展開。本山式"思考・心・体"の習慣改善メソッドで、小手先の心理テクニックに走らない、根本的に悩まなくなる方法を提案しています。
芳草は今後も、社会のウェルビーイング向上に向けて、挑戦を続けて参ります。
HP：https://www.housou-selfcare.com
配信元企業：芳草
人間関係改善事業を展開する芳草（拠点：宮城県仙台市、代表：本山ウリ）は、2025年8月5日に初の著書となる『「悩まない」は９割習慣』（セルバ出版）を刊行しました。本書は、職場等の対人関係で過度に消耗し、本来の能力を発揮しきれていないビジネスパーソンに向け、思考の癖を根本から転換する具体的な習慣術を提唱するものです。本書の刊行を記念し、書籍の内容をさらに実践レベルへと引き上げる「出版記念 “自分軸コミュニケーション”実践セミナー」を2025年9月27日にオンラインで開催します。
________________________________________
■ 日本の生産性を下げる「プレゼンティーズム」と、その背景にある「過剰な配慮」
近年、企業における健康経営の文脈で「プレゼンティーズム」が問題視されています。これは、従業員が出社しているにもかかわらず、心身の不調が原因でパフォーマンスが低下している状態を指し、ある調査では企業が被る損失額の約78%を占めるとも言われています（*1）。この背景には、複雑化した人間関係の中で、他人の評価や顔色を過度に気にするあまり、精神的に疲弊してしまうビジネスパーソンが少なくないという社会課題が存在します。
（*1） 出典：経済産業省「企業の『健康経営』ガイドブック」
■ 解決策は「ポジティブ思考」ではなく、「習慣」の再構築
こうした課題に対し、多くの自己啓発書は「ポジティブ思考」や「気にしない技術」を説きますが、付け焼き刃の対処では長年の「悩みやすい思考習慣」を変えることは困難です。
本書『「悩まない」は９割習慣』及び著者の本山ウリが提唱するのは、自然療法の知見と自身の経験から体系化した、「悩む思考」そのものを手放すための具体的な習慣術です。思考よりも、自身の心と体の状態に耳を向けるマインドフルな習慣などを通じ、他人の言動に振り回されない「しなやかな自分軸」を確立します。
■ 書籍では語りきれなかった「実践」を学ぶ、出版記念セミナー
今回の出版記念セミナーでは、書籍のエッセンスに加え、特にビジネスシーンで直面する以下のような場面で即、実践できる「自分軸コミュニケーション」のレクチャーを行います。
● 会議で反論を恐れず、自信を持って発言する技術
● 部下や後輩を傷つけずに、的確なフィードバックを伝える対話術
● 上司や取引先からの無理な要求を、角を立てずに断る交渉術
■ 今後の展望：個人のパフォーマンス向上から、組織全体の生産性向上へ
本プログラムを通して、一人でも多くのビジネスパーソンが不要な人間関係のストレスから解放され、本来の能力を最大限に発揮できる社会の実現を目指します。個人のパフォーマンス向上は、巡り巡って組織全体の生産性向上、そして日本経済の活性化に貢献するものと考えております。
________________________________________
【イベント概要】
● イベント名： 『「悩まない」は９割習慣』出版記念 “自分軸コミュニケーション”実践セミナー
● 日時： 2025年9月27日 （土） 14:00～16:00
● 会場： オンライン（Zoom）
● 参加費： 早割 3,500円（9月15日まで）、通常 5,000円（税込）
● 詳細・申込URL： https://www.housou-selfcare.com/lp-seminar2025
● 申込締切： 2025年9月24日 （水） 23:59まで
________________________________________
【書籍情報】
● 書名： 『「悩まない」は９割習慣 一生ものの習慣術を6週間でインプット』
● 著者： 本山 ウリ
● 出版社： 株式会社セルバ出版
● 定価： 1,760円（税込）
● 発売日： 2025年8月5日
● ISBN： 978-4-86367-977-1
● Amazon購入ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/4863679777
________________________________________
【芳草について】
「NoPaine, NoSmile ～誰も傷つけない闘いでごきげんな社会に。そして私たちは「よき祖先」となる～」というミッションのもと、人間関係改善事業を展開。本山式"思考・心・体"の習慣改善メソッドで、小手先の心理テクニックに走らない、根本的に悩まなくなる方法を提案しています。
芳草は今後も、社会のウェルビーイング向上に向けて、挑戦を続けて参ります。
HP：https://www.housou-selfcare.com
配信元企業：芳草
プレスリリース詳細へ