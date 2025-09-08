「CENTUM」日本発ラグジュアリーフレグランスブランドが誕生

写真拡大 (全12枚)

株式会社ファイヤーワークス

「CENTUM（センタム）」日本発ラグジュアリーフレグランスブランドが誕生


株式会社ファイヤーワークスは、香の国からをコンセプトにした日本発のラグジュアリーフレグランスブランド「CENTUM」を2025年9月6日（土）に発売いたしました。




かつて日本に根付いていた香りの文化
衣服や文に香を焚きしめ、日々の暮らしに香りを添えてきた人々。
日本人は西洋人の2～3倍もの嗅覚を持ち、


香りを嗅ぎ分ける繊細な感性を備えているといわれます。
その感性を呼び覚ますべく、新しいフレグランス CENTUMがローンチ致します。



CENTUM は「香りは記憶の情景」という思想のもと、
8種類の香りそれぞれに “感情” をテーマとして紡ぎました。
一つひとつの香りは、心に触れた瞬間の記憶を呼び起こし、
まるで情景が目の前に広がるような体験をもたらします。



CENTUM とは「100」を意味します。
フランスで研鑽を積んだ調香師の技術によって、通常10～20成分のブレンドを大きく超え、
40～100種類もの香りを複雑かつ調和的にブレンド。
卓越した調香技術と厳選された香料が織りなす、


唯一無二のラグジュアリーな香りをお届けします。




■PRODUCT紹介



Price：\10,000 ～ \12,000 (税込) / 20mL

角のない柔らかいフォルムのオリジナルデザイン


ポケットに入る薄さで、デイリーに持ち運べるサイズ感が特徴


蓋には、CENTUMのオリジナルロゴをを刻印



ディスカバリーセット Price： \8,690 (税込)

CENTUM “100の香りで、気分を記憶する”


香り 8種セット



【香りは記憶の情景 - 感情をテーマに8種の香りを展】


- 香りの世界を広げる8つの選択肢 -



PRICE : \9,500 (税込\10,450)

054 フィフティフォー


まだ何も知らない朝の光 心が走り出す


主要成分：
ベルガモット、プチグレン、マリンノート、


ネロリ、イラン・イラン









PRICE : \10,500 (税込\11,550)

062 シックスティトゥー


深く息を吸う ほどけていく心の輪郭


主要成分：
アンバー、ラベンダー、ローズ、シダーウッ


ド、サンダルウッド、ローズマリー








PRICE : \10,500 (税込\11,550)

058 フィフティエイト


自分だけのリズム 本当のわたしと見つめ合う


主要成分：


バイオレット、ホワイトムスク、ジャスミン、バニラ、イラン・イラン








PRICE : \9,500 (税込\10,450)

041 フォーティワン


ことばにならなかった想い そっと寄り添う


主要成分：


グリーンティ、マンダリンオレンジ、ローズ、ベンゾイン、クローブ、プチグレン








PRICE : \9,500 (税込\10,450)

075 セブンティファイブ


昨日の憂いはどこかへ すべてが新しくなる


主要成分：


スペアミント、レモングラス、金木犀、


スイートオレンジ、ホワイトムスク








PRICE : \10,500 (税込\11,550)

069 シックスティナイン


誰かの理想じゃない 静けさの中に宿る強さ


主要成分：


クラシックローズ、すずらん、ハチュリ、ヒノキ、


グレープフルーツ









PRICE : \9,500 (税込\10,450)

073 セブンティスリー


名前をつけられない関係 胸の奥でふわりと香る


主要成分：


ヴァイオレット、ホワイトムスク、金木犀、レモン、スペアミント、ベルガモット








PRICE : \11,000 (税込\12,100)

100 ハンドレッド


気づけば満たされる かけがえのない時間


主要成分：


シトラスミックス、マリンノート、グリーンティ、ヒノキ、バイオレット








【PRESS KIT DOWNLOAD】
https://www.dropbox.com/scl/fo/r0j3h2xb3hekdd3axifta/AANBnyPFGpaBhODe2km2anc?rlkey=e7j5ekunkv4bnwu5gqmj5or8n&st=t1cuad42&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/r0j3h2xb3hekdd3axifta/AANBnyPFGpaBhODe2km2anc?rlkey=e7j5ekunkv4bnwu5gqmj5or8n&st=t1cuad42&dl=0)






■発売日・取扱店舗


発売日：2025年9月6日（土）


販売：オンラインストアおよびPOP UP STOREにて展開


POP UP：9/6(土)～9/10(水)、9/20(土)～9/24(水)


時間：12:00～19:00


場所：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町25-3


オンラインストア：https://x.gd/sJlPi



■会社概要


会社名：株式会社ファイヤーワークス


所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-7-1 HIビル4階



■本件に関するお問い合わせ
CENTUM / センタム


担当：布施杏奈


Email：annafuse@fireworks-japan.jp


PR窓口：on/PR 時見千鶴


Email：tokimi@pif-on-pr.com



CENTUM INSTAGRAM:https://www.instagram.com/centum.scent/