「CENTUM」日本発ラグジュアリーフレグランスブランドが誕生

「CENTUM（センタム）」日本発ラグジュアリーフレグランスブランドが誕生
株式会社ファイヤーワークスは、香の国からをコンセプトにした日本発のラグジュアリーフレグランスブランド「CENTUM」を2025年9月6日（土）に発売いたしました。
かつて日本に根付いていた香りの文化
衣服や文に香を焚きしめ、日々の暮らしに香りを添えてきた人々。
日本人は西洋人の2～3倍もの嗅覚を持ち、
香りを嗅ぎ分ける繊細な感性を備えているといわれます。
その感性を呼び覚ますべく、新しいフレグランス CENTUMがローンチ致します。
CENTUM は「香りは記憶の情景」という思想のもと、
8種類の香りそれぞれに “感情” をテーマとして紡ぎました。
一つひとつの香りは、心に触れた瞬間の記憶を呼び起こし、
まるで情景が目の前に広がるような体験をもたらします。
CENTUM とは「100」を意味します。
フランスで研鑽を積んだ調香師の技術によって、通常10～20成分のブレンドを大きく超え、
40～100種類もの香りを複雑かつ調和的にブレンド。
卓越した調香技術と厳選された香料が織りなす、
唯一無二のラグジュアリーな香りをお届けします。
■PRODUCT紹介
Price：\10,000 ～ \12,000 (税込) / 20mL
角のない柔らかいフォルムのオリジナルデザイン
ポケットに入る薄さで、デイリーに持ち運べるサイズ感が特徴
蓋には、CENTUMのオリジナルロゴをを刻印
ディスカバリーセット Price： \8,690 (税込)
CENTUM “100の香りで、気分を記憶する”
香り 8種セット
【香りは記憶の情景 - 感情をテーマに8種の香りを展】
- 香りの世界を広げる8つの選択肢 -
PRICE : \9,500 (税込\10,450)
054 フィフティフォー
まだ何も知らない朝の光 心が走り出す
主要成分：
ベルガモット、プチグレン、マリンノート、
ネロリ、イラン・イラン
PRICE : \10,500 (税込\11,550)
062 シックスティトゥー
深く息を吸う ほどけていく心の輪郭
主要成分：
アンバー、ラベンダー、ローズ、シダーウッ
ド、サンダルウッド、ローズマリー
PRICE : \10,500 (税込\11,550)
058 フィフティエイト
自分だけのリズム 本当のわたしと見つめ合う
主要成分：
バイオレット、ホワイトムスク、ジャスミン、バニラ、イラン・イラン
PRICE : \9,500 (税込\10,450)
041 フォーティワン
ことばにならなかった想い そっと寄り添う
主要成分：
グリーンティ、マンダリンオレンジ、ローズ、ベンゾイン、クローブ、プチグレン
PRICE : \9,500 (税込\10,450)
075 セブンティファイブ
昨日の憂いはどこかへ すべてが新しくなる
主要成分：
スペアミント、レモングラス、金木犀、
スイートオレンジ、ホワイトムスク
PRICE : \10,500 (税込\11,550)
069 シックスティナイン
誰かの理想じゃない 静けさの中に宿る強さ
主要成分：
クラシックローズ、すずらん、ハチュリ、ヒノキ、
グレープフルーツ
PRICE : \9,500 (税込\10,450)
073 セブンティスリー
名前をつけられない関係 胸の奥でふわりと香る
主要成分：
ヴァイオレット、ホワイトムスク、金木犀、レモン、スペアミント、ベルガモット
PRICE : \11,000 (税込\12,100)
100 ハンドレッド
気づけば満たされる かけがえのない時間
主要成分：
シトラスミックス、マリンノート、グリーンティ、ヒノキ、バイオレット
【PRESS KIT DOWNLOAD】
https://www.dropbox.com/scl/fo/r0j3h2xb3hekdd3axifta/AANBnyPFGpaBhODe2km2anc?rlkey=e7j5ekunkv4bnwu5gqmj5or8n&st=t1cuad42&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/r0j3h2xb3hekdd3axifta/AANBnyPFGpaBhODe2km2anc?rlkey=e7j5ekunkv4bnwu5gqmj5or8n&st=t1cuad42&dl=0)
■発売日・取扱店舗
発売日：2025年9月6日（土）
販売：オンラインストアおよびPOP UP STOREにて展開
POP UP：9/6(土)～9/10(水)、9/20(土)～9/24(水)
時間：12:00～19:00
場所：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町25-3
オンラインストア：https://x.gd/sJlPi
■会社概要
会社名：株式会社ファイヤーワークス
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-7-1 HIビル4階
■本件に関するお問い合わせ
CENTUM / センタム
担当：布施杏奈
Email：annafuse@fireworks-japan.jp
PR窓口：on/PR 時見千鶴
Email：tokimi@pif-on-pr.com
CENTUM INSTAGRAM:https://www.instagram.com/centum.scent/