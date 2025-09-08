「CENTUM」日本発ラグジュアリーフレグランスブランドが誕生

株式会社ファイヤーワークス

「CENTUM（センタム）」日本発ラグジュアリーフレグランスブランドが誕生

株式会社ファイヤーワークスは、香の国からをコンセプトにした日本発のラグジュアリーフレグランスブランド「CENTUM」を2025年9月6日（土）に発売いたしました。

かつて日本に根付いていた香りの文化

衣服や文に香を焚きしめ、日々の暮らしに香りを添えてきた人々。

日本人は西洋人の2～3倍もの嗅覚を持ち、

香りを嗅ぎ分ける繊細な感性を備えているといわれます。

その感性を呼び覚ますべく、新しいフレグランス CENTUMがローンチ致します。

CENTUM は「香りは記憶の情景」という思想のもと、

8種類の香りそれぞれに “感情” をテーマとして紡ぎました。

一つひとつの香りは、心に触れた瞬間の記憶を呼び起こし、

まるで情景が目の前に広がるような体験をもたらします。

CENTUM とは「100」を意味します。

フランスで研鑽を積んだ調香師の技術によって、通常10～20成分のブレンドを大きく超え、

40～100種類もの香りを複雑かつ調和的にブレンド。

卓越した調香技術と厳選された香料が織りなす、

唯一無二のラグジュアリーな香りをお届けします。

■PRODUCT紹介

Price：\10,000 ～ \12,000 (税込) / 20mL

角のない柔らかいフォルムのオリジナルデザイン

ポケットに入る薄さで、デイリーに持ち運べるサイズ感が特徴

蓋には、CENTUMのオリジナルロゴをを刻印

ディスカバリーセット Price： \8,690 (税込)

CENTUM “100の香りで、気分を記憶する”

香り 8種セット

【香りは記憶の情景 - 感情をテーマに8種の香りを展】

- 香りの世界を広げる8つの選択肢 -

PRICE : \9,500 (税込\10,450)

054 フィフティフォー

まだ何も知らない朝の光 心が走り出す

主要成分：

ベルガモット、プチグレン、マリンノート、

ネロリ、イラン・イラン

PRICE : \10,500 (税込\11,550)

062 シックスティトゥー

深く息を吸う ほどけていく心の輪郭

主要成分：

アンバー、ラベンダー、ローズ、シダーウッ

ド、サンダルウッド、ローズマリー

PRICE : \10,500 (税込\11,550)

058 フィフティエイト

自分だけのリズム 本当のわたしと見つめ合う

主要成分：

バイオレット、ホワイトムスク、ジャスミン、バニラ、イラン・イラン

PRICE : \9,500 (税込\10,450)

041 フォーティワン

ことばにならなかった想い そっと寄り添う

主要成分：

グリーンティ、マンダリンオレンジ、ローズ、ベンゾイン、クローブ、プチグレン

PRICE : \9,500 (税込\10,450)

075 セブンティファイブ

昨日の憂いはどこかへ すべてが新しくなる

主要成分：

スペアミント、レモングラス、金木犀、

スイートオレンジ、ホワイトムスク

PRICE : \10,500 (税込\11,550)

069 シックスティナイン

誰かの理想じゃない 静けさの中に宿る強さ

主要成分：

クラシックローズ、すずらん、ハチュリ、ヒノキ、

グレープフルーツ

PRICE : \9,500 (税込\10,450)

073 セブンティスリー

名前をつけられない関係 胸の奥でふわりと香る

主要成分：

ヴァイオレット、ホワイトムスク、金木犀、レモン、スペアミント、ベルガモット

PRICE : \11,000 (税込\12,100)

100 ハンドレッド

気づけば満たされる かけがえのない時間

主要成分：

シトラスミックス、マリンノート、グリーンティ、ヒノキ、バイオレット

【PRESS KIT DOWNLOAD】

https://www.dropbox.com/scl/fo/r0j3h2xb3hekdd3axifta/AANBnyPFGpaBhODe2km2anc?rlkey=e7j5ekunkv4bnwu5gqmj5or8n&st=t1cuad42&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/r0j3h2xb3hekdd3axifta/AANBnyPFGpaBhODe2km2anc?rlkey=e7j5ekunkv4bnwu5gqmj5or8n&st=t1cuad42&dl=0)



■発売日・取扱店舗

発売日：2025年9月6日（土）

販売：オンラインストアおよびPOP UP STOREにて展開

POP UP：9/6(土)～9/10(水)、9/20(土)～9/24(水)

時間：12:00～19:00

場所：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町25-3

オンラインストア：https://x.gd/sJlPi

■会社概要

会社名：株式会社ファイヤーワークス

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-7-1 HIビル4階

■本件に関するお問い合わせ

CENTUM / センタム

担当：布施杏奈

Email：annafuse@fireworks-japan.jp

PR窓口：on/PR 時見千鶴

Email：tokimi@pif-on-pr.com

CENTUM INSTAGRAM:https://www.instagram.com/centum.scent/