クラウド型WAF『攻撃遮断くん』、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」WAF部門で「Good Service」ほか2つのNo.1を受賞
グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼CEO：小池 敏弘、以下「当社」）が開発・提供するクラウド型WAF『攻撃遮断くん』が、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」のWAF部門で「Good Service」、そして「サービスの安定性No.1」「お役立ち度No.1」を受賞したことをお知らせします。
「BOXIL SaaS AWARD（ボクシル サース アワード）」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。
今回の「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」は、2024年7月1日～2025年6月30日までの1年間に「BOXIL」上へ新たに投稿された口コミをもとに審査しています。
今回、クラウド型WAF『攻撃遮断くん』が受賞したWAF部門の「Good Service」は、「BOXIL」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対して付与されるものです。また、「サービスの安定性No.1」「お役立ち度No.1」は「BOXIL」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して付与されるものです。
なお、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」の詳細、選考基準は、
公式サイト（https://boxil.jp/awards/2025-autumn/）でご覧いただけます。
※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します
・クラウド型WAF『攻撃遮断くん』の口コミはこちら
https://boxil.jp/service/526/
■ クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について
クラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、情報漏えいやサービス停止などからWebサーバ・Webサイトを守るクラウド型Webセキュリティサービスです。ディープラーニング（深層学習）を用いた攻撃検知AIエンジン“Cyneural”を活用し、一般的な攻撃の検知はもちろん、未知の攻撃の発見、誤検知の発見を高速に行うとともに、世界有数の脅威インテリジェンスチーム“Cyhorus”により、最新の脅威にもいち早く対応します。クラウドWAF売上シェアで国内1位（※2） を獲得し、企業規模を問わずご利用いただいています。
※2 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2024年度」
■クラウド型WAF『攻撃遮断くん』の主な特徴
1.あらゆるWebシステムに対応
最短1日で現有システムを変えずにクラウド含め多様なサーバに1台～導入可能。
2.月額10,000円～利用可能。
月額10,000円から手軽にセキュリティ対策ができ、従量課金ではなく毎月定額で利用可能。
3.24時間365日の日本語サポート
国産メーカーならではの対応。専門知識がなくても導入・運用が可能なので安心。
4.正確で強固なセキュリティ対策の実現
攻撃検知AIエンジンが未知の攻撃、誤検知も高速で発見。自社開発・自社運用のため素早い対応が可能。
攻撃遮断くんサイト：https://www.shadan-kun.com/
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
住所：東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp/
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」を企業理念に掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サイバーセキュリティクラウド
マーケティング部 担当：井田・石黒
TEL：03-6416-1579 FAX：03-6416-9997 E-Mail：mkt@cscloud.co.jp
