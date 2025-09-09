DeepRoute.ai、量産対応のDeepRoute IO 2.0プラットフォームをIAA 2025に出展





ミュンヘン、2025年9月9日 /PRNewswire/ -- 自動運転技術のパイオニアであるDeepRoute.aiは、ミュンヘンで開催されるIAAモビリティ2025（IAA Mobility 2025）で、高度なVLA（視覚・言語・アクション）モデルを搭載した量産対応DeepRoute IO 2.0プラットフォームをはじめとする最新のイノベーションを発表します。このデビューは、DeepRoute.aiがいかに安全でスケーラブル、かつ適応性に優れたスマート運転ソリューションを世界市場に提供しているかを示しています。



DeepRoute.aiは、自社の自動運転システムを搭載した乗用車を10万台以上納入しました。同社は、量産車両を使ったロボタクシー事業も拡大していく計画です。これらのマイルストーンは、DeepRoute.aiの大量生産能力の向上と、適応効率、システムの安定性、安全基準におけるエンジニアリングの成熟度を示しています。

DeepRoute.aiは、二重のグローバル化戦略に従い、ヨーロッパ、日本、韓国などの主要な国際市場に積極的に進出しています。一方で、同社は豊富な量産経験と成熟した技術を活用し、スマートなどの国内パートナーが海外でインテリジェント車両を提供するのを支援しています。一方、DeepRoute.aiは、海外および合弁自動車メーカーにローカライズされた適応性の高い運転支援ソリューションを提供し、パートナーがより幅広い市場セグメントに進出できるよう支援します。

「当社のVLA搭載プラットフォームは、インテリジェンスと適応性を兼ね備えており、特にヨーロッパの道路に適しています」とDeepRoute.aiのCEO、Maxwell Zhou氏は述べています。

DeepRoute IO 2.0は、LiDAR搭載構成とピュアビジョン構成の両方、および複数の自動車グレードのチップをサポートし、優れた柔軟性を提供します。モジュール式アーキテクチャにより、自動車メーカーはさまざまな車両モデルやセグメントにインテリジェントな運転機能を展開でき、多様な市場ニーズを満たし、世界的な導入を促進できます。

プラットフォームの中核となるVLAモデルは、マルチモーダルな視覚、言語、アクションを統合し、高度な時間的および因果的推論のためのChain-of-Thought推論によって強化されています。従来のエンドツーエンド・モデルと比較して、VLAは、透明性を通じて信頼を構築できる、高い解釈可能性と追跡可能な意思決定経路を提供します。

VLAは、大規模な言語モデル機能を活用して、包括的な知識ベースと継続的な学習能力を組み込み、多様な道路システム、標識、運転文化に迅速に適応します。VLAモデルは、高速な一般化と回復力を示し、ヨーロッパの最も厳しい運転環境でも実際の使用に適しています。

VLAは、空間理解、論理説明、OCR機能、音声制御により安全性をさらに強化します。これらの機能により、見通しの利かないカーブ、トラックの通行止め、複雑な交差点などのリスクの高い状況で、早期の減速やインテリジェントなルート変更など、人間のような防御運転操作を積極的に実行できるようになります。

DeepRoute.aiは、インテリジェンス、適応性、安全性を組み合わせることで、世界中でよりスマートで信頼性の高いモビリティの未来に向けて業界を推進し、次世代のインテリジェントな輸送を形作っています。

DeepRoute.aiは、スマート運転ソリューションの開発と応用に特化したAI企業であり、乗用車におけるエンドツーエンドVLAモデルの使用を先駆的に進めています。IAAモビリティ2025（IAA Mobility 2025）では、DeepRoute.aiがホールA2、ブースD25でイノベーションを展示し、当社のパートナーは9月9日にホールB2サミット・ステージで基調講演を行います。

