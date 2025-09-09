TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2024年 ロコモ対策商品ユーザーの実態とニーズ（第3弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2024年 ロコモ対策商品ユーザーの実態とニーズ（第3弾）』について、弊社リサーチャーの福井淑乃のインタビュー記事を2025年8月27日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328705&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回調査した「ロコモ」とは、どういうものなのでしょうか。
福井：ロコモティブシンドロームの略です。運動器の機能が低下し、立つ、歩くといった移動機能が低下した状態を指します。2007年に日本整形外科学会が提唱した概念で、早い人では・・・
◆今回、第3弾ということですが、フレイルニーズの高まりもあり年々好評なのでしょうか。
福井：これまでも安定していましたが、今回はさらに好評ですね。お客さまの拡がりがあるのはそのような背景があるからだとおもいます。また、団塊ジュニア世代が中高年になり、膝の悩みなどが出始める年齢ですね。今後の戦略として、・・・
◆なぜ、運動量が少ないのでしょうか。
福井：腰やひざに痛みがある人が過半数にのぼり、また、変形性関節症などの疾患ユーザーが2割います。さらに、ロコチェックに当てはまる人が56.5％を占めるなど、それらの状況を踏まえると運動は厳しいのかなとおもいます。
◆痛みがあるのはつらいですね。。
福井：そうですね。痛みがあるから運動できない、運動できないから足腰が弱る、弱るのはだめだとおもって運動するがまた痛みが出る、というような悪循環のサイクルにあるかもしれません。ロコモが進行すると、要支援・要介護になるリスクが高まります。要介護になる原因の・・
◆とても興味深いデータですね！私もいまから運動を始めないと！と強く共感しました。
福井：年齢を重ねてから運動習慣をつけるのはなかなか難しいので、30代から習慣としてつけておくのはとても大事だとおもいます。今回はさらに、「もっと早くから足腰対策をしておくべきだった」と考える人に、当時の自分を・・・
◆すごいですね！定性的な情報もあるのですね！定量調査と掛け合わせることでいろんな活用方法がありそうです！
福井：例えば、自社ブランドユーザーの声として、HPや商談資料に掲載いただくことも可能かなとおもいます。
ご購入いただいたお客さまには出典名の記載のみで、自由にご活用いただけます。ぜひ気軽にご相談いただけますとうれしいです。
◆それはオトクな情報ですね！そのほか、今回のトピックはあったのでしょうか。
福井：お客さまの反応がよかった分析も多かったです！まず、ロコモ×美容です。これは女性にとって大事なポイントです。背中が曲がるとそれだけで老けて見えますよね。「立ち姿や歩き姿が老けた」と回答した人は34.4％、さらに、・・・
◆時系列データならではの説得力ですよね！今回、クラスター分析はどうだったのでしょうか。
福井：もちろん、クラスター分析は人気です（笑）。今回は、「アクティブタイプ」、「ソーシャルタイプ」、「エコノミータイプ」、「プレロコモタイプ」、「サプリメントタイプ」の5タイプとなりました。どのクラスターも興味深いタイプなので、・・・
◆とても良いサービスとはおもうのですが、価格はいくらくらいなのでしょうか。。
福井：1クラスターにつき1ペルソナ分析/1カスタマージャーニー分析で各50,000円～承っております。お客さまからは戦略の精度が上がる、ととても好評のサービスです。クラスター分析に加え、・・・
