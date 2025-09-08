＜お城EXPOが九州初上陸＞「第5回名護屋城大茶会 ×出張！お城 EXPO in 肥前名護屋城」開催決定！

お城EXPO事務局

2025年11月23日（日）・24日（月・祝）、「第5回名護屋城大茶会 ×出張！お城 EXPO in 肥前名護屋城」を開催いたします。

「名護屋城大茶会」と「お城EXPO」がコラボ！

「出張！お城 EXPO in 肥前名護屋城」は、「第5回名護屋城大茶会」とコラボ開催

「お城EXPO」は、2016年から城郭文化の振興と発展、お城好きの方々との交流を目的に開催しているお城ファンの祭典です。

今回の「出張！お城 EXPO in 肥前名護屋城」（主催：佐賀県、唐津市）は、12月にパシフィコ横浜にて開催の「お城EXPO 2025」（主催者代表：小和田哲男）よりも一足早く、名護屋城（佐賀県唐津市）の特別史跡指定70周年を記念して開催いたします。名護屋城は、豊臣秀吉が築き、徳川家康や伊達政宗など、全国から約150名もの武将が集った城。そうした往時の賑わいを再現すべく、茶・能・器・食・鷹狩など楽しい文化体験が満載のイベント「名護屋城大茶会」とコラボしての開催となります。

スペシャリストの講演や黄金の茶室体験プログラムなど多彩な企画が楽しめる

多彩なプログラムが盛りだくさん！

11月23日（日）には、豊臣秀吉、徳川家康、前田利家、加藤清正など、名護屋に集った武将のお城ブースが集結する「お城EXPO 観光情報ゾーン」や唐津グルメや武将ゆかりのグルメなど、名護屋の味覚を堪能できる「名護屋城マルシェ」が登場！ 呈茶や能、狂言、黄金の茶室でのお茶などの文化体験も楽しめます。また、お城好きで知られる俳優・高橋英樹さんをはじめ、お城のスペシャリストによる名護屋城の価値を読み解くトークショーや講演を開催します。

11月24日（月・祝）には、人気学者が4人集結する「名護屋城プレミアムフォーラム」や秀吉の茶室遺構を復元した「草庵茶室」で特別なお茶室の体験も！

さらに、11月23日・24日の共通プログラムとして、「加賀百万石の祖」前田利家の陣跡での新発見を紹介する最新発掘調査成果速報や、学芸員をはじめとしたお城スペシャリストと巡る城跡ガイドツアーも実施します。

～肥前名護屋城の価値を読み解く～ お城EXPOトーク

平山優氏 写真:Kazuhisa Hatanaka宮武正登氏小和田哲男氏

11月23日（日）に、名護屋城博物館ホールにて「～肥前名護屋城の価値を読み解く～ お城EXPOトーク」として開催される3講演は、9月8日（月）から申込開始となります。

＜お城EXPOトーク＞

11月23日（日）

１.10時30分～11時20分

平山優氏（歴史学者）「豊臣秀吉と名護屋城―かつて日本の中心が肥前名護屋にあった時代―」

２.11時30分～12時20分

宮武正登氏（佐賀大学教授）「日本城郭史上の名護屋城の評価」

３.14時50分～15時50分

小和田哲男氏（日本城郭協会理事長）「縄張名人黒田官兵衛の集大成 名護屋城」

会場 ：名護屋城博物館ホール

料金 ：指定席 １.２.はセットで大人ひとり 1,000 円、３.は大人ひとり1,000円（いずれも事前申込・抽選）

※高校生以下、障害者手帳又は指定難病医療受給者証の所持者とその介助者1名は無料。

申込受付期間：

1次申込 9月8日（月）～10月5日（日）

2次申込 10月17日（金）～11月6日（木）

※詳細は、特設WEBサイト（https://www.hajimari-nagoya.jp/daichakai/）参照

唐津城でもサテライト開催！

名護屋城だけでなく、唐津城を会場に、企画展「豊臣政権と唐津城」「中近世城郭パネル展」（期間：10月11日（土）～11月30日（日））、企画展「お城EXPOテーマ展」（期間：11月1日（土）～11月30日（日））も開催いたします。

メイン会場は名護屋城、サテライト会場は唐津城と、2つのお城を舞台に開催される「出張！お城 EXPO in 肥前名護屋城」。「第5回名護屋城大茶会」とコラボして、より深いお城の世界を楽しめるイベントとなっています。ぜひご期待ください。

「第５回名護屋城大茶会×出張！お城EXPO in 肥前名護屋城」開催概要

開催日時：2025年11月23日（日）・24日（月・祝）

9時30分～16時45分

会場：本会場＜名護屋城跡、佐賀県立名護屋城博物館周辺＞

サテライト会場＜唐津城＞

主催：佐賀県、唐津市

共催：お城EXPO、佐賀新聞社、サガテレビ、道の駅桃山天下市

入場料：無料 （一部コンテンツは有料）

特設WEBサイト：https://www.hajimari-nagoya.jp/daichakai/

主な内容：

■ステージイベント ＜11月23日のみ＞

・“天下の中心”で語る 名護屋城クロストーク

（俳優 高橋英樹氏、健康科学大学特任教授 平山優氏、お城好き気象予報士 久保井朝美氏）

＊指定席は事前申込、有料（9月８日～申込開始）。立見席は無料

・武将隊による演舞

（小倉城武将隊、古戦場おもてなし武将隊 関ヶ原組、唐津名護屋城武将隊）

・鷹匠実演

・和太鼓演奏

・豪華賞品が当たる！クロージングイベント

■お城EXPO 観光情報ゾーン ＜11月23日のみ＞

■お城EXPO トーク ＜11月23日のみ＞

＊事前申込、有料（9月８日～申込開始）

■能と狂言の上演 ＜11月23日のみ＞

■名護屋城マルシェ ＜11月23日のみ＞

■～人気学者４人が集結～名護屋城プレミアムフォーラム ＜11月24日のみ＞

（駿河台大学教授 黒田基樹氏、多摩大学客員教授 河合敦氏、滋賀県立大学名誉教授 中井均氏、健康科学大学特任教授 平山優氏）

＊近日中チケット販売開始、有料（特設WEBサイトをご覧ください）

■武将が愛した茶の湯に親しむ呈茶席 ＜11月23日・24日＞

■「陣というより、まるで○○！」前田利家陣跡・最新発掘調査成果速報 第２弾 ＜11月23日・24日＞

■城跡ガイドツアー ＜11月23日・24日＞

■本丸フォトスポット ＜11月23日・24日＞

■唐津城サテライト会場 企画展

・期間：10月11日（土）～11月30日（日）

企画展「豊臣政権と唐津城」、「中近世城郭パネル展」

・期間：11月1日（土）～11月30日（日）

企画展「お城 EXPO テーマ展」（日本100名城・続日本100名城サイネージ、城郭ジオラマ展示）

※イベントの内容・タイムスケジュールや臨時バスの運行、駐車場等の詳細は特設WEBサイトに随時掲載します。

※内容は変更される可能性があります。最新情報は特設WEBサイトにてご確認ください。