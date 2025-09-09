AdunaとSK telink、韓国をグローバル・ネットワークAPIエコシステムに組み込むための提携を発表





テキサス州プレイノ, 2025年9月8日 /PRNewswire/ -- ネットワークAPIの世界的なアグリゲーターであるAdunaは本日、SK Telecomの子会社であるSK telinkと戦略的商業パートナーシップを確立するための覚書（MoU）を締結したことを発表しました。このコラボレーションは、標準化された通信APIへの開発者のアクセスを拡大し、APIの採用を加速するための業界全体の取り組みを推進することに重点を置きます。

この取り組みは、CAMARAオープンソース・プロジェクトの基盤に基づいており、開発者がネットワーク機能と対話する方法を簡素化します。Aduna、SK telink、SK Telecomが協力することで、通信事業者間の連携を推進し、世界規模でプログラム可能な通信機能の展開を加速します。

この提携を通じて、Adunaの統合プラットフォームがSK Telecomの高度なインフラストラクチャおよびデジタル専門知識と統合され、SK telinkが同事業者のAPI商用化戦略を主導することになります。この提携では当初、番号検証、SIMスワップ検出、顧客確認（KYC）などの高価値のセキュリティおよびアイデンティティ・サービスを優先します。これらは、詐欺の防止、デジタル・トラストの強化、銀行、フィンテック、エンタープライズ・セクター全体にわたる安全なデジタル・オンボーディングの実現に不可欠です。両社の強みを連携させることで、開発者の複雑さを軽減し、イノベーションの障壁を下げ、企業がセキュリティ、フィンテック、エンタープライズ、デジタル・サービスにわたる新たな機会を切り開く接続インテリジェンスをシームレスに組み込むことが可能になります。

「Adunaは、標準化されたネットワークAPIの世界最大のエコシステムを構築することに尽力しており、番号検証やSIMスワップなどのセキュリティ重視の機能は、今日の企業にとって最も緊急のニーズの1つです」とAdunaのCEO、Anthony Bartolo氏は述べています。「SK telinkおよびSK Telecomと協力することで、当社のグローバル・アグリゲーション・プラットフォームと業界最先端のオペレータの1つを組み合わせ、アジア全域およびそれ以外の地域におけるデジタル・トラストを強化し、イノベーションを加速します。」

今回の契約は、アジアにおけるAdunaのプレゼンスの大幅な拡大を意味し、相互運用可能なキャリア・グレードのAPIがデジタル経済の重要な推進役としての役割を強調し、世界で最も先進的な通信市場の1つにおける今後の成長とイノベーションの基盤を整えるものです。

SK Telecomについて

SK Telecomは韓国を代表するICT企業であり、通信の枠を超えたつながる未来の構築に取り組んでいます。SK Telecomは、「AI & Digital Infrastructure」戦略を通じて、5G/6G、AI、クラウド、量子技術の革新を推進するとともに、モビリティ、メディア、エンタープライズ・デジタル・トランスフォーメーションなどの新たな成長分野に進出しています。

SK Telecomは、子会社のSK telinkが世界中のパートナーと連携し、APIビジネスの推進に専念することで、プログラム可能なネットワーク機能を幅広く利用できるようにし、デジタル・エコシステムをサポートし、次世代のサービスを実現しています。

詳細はこちら：https://www.sktelecom.com

Adunaについて

Adunaは、世界有数の通信事業者とEricssonとの画期的なベンチャーであり、共通のネットワーク・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス（API）を介してネットワークを最大限に活用し、世界中の開発者がイノベーションを加速できるようにすることに取り組んでいます。同社のベンチャー・パートナーとしては、AT&T、Bharti Airtel、Deutsche Telekom、e&、KDDI、Orange、Reliance Jio、Singtel、Telefonica、Telstra、T-Mobile、Verizon、Vodafoneなどが挙げられます。Adunaは、GSMAとLinux Foundationが推進するCAMARAオープンソース・プロジェクトに基づく統合プラットフォームの下で、世界中の複数のオペレータのネットワークAPIを組み合わせることで、コラボレーションを促進し、ユーザ・エクスペリエンスを向上させ、業界の成長を促進する標準化されたプラットフォームを提供します。

ネットワークAPIとAdunaの詳細については、adunaglobal.comをご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2710073/5495940/Aduna_Logo.jpg?p=medium600

編集者への注記：

メディア関連問い合わせ先：

メール：MediaRelations@adunaglobal.com

電話番号：+46 10 719 69 92

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com