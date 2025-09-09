Santander Alternative Investments、先進的グリッド・ソリューション導入加速のためCorinexに投資





バンクーバー（ブリティッシュコロンビア州）およびマドリード, 2025年9月9日 /PRNewswire/ -- スマート・グリッド技術および電力線通信（BPL）ソリューションのグローバル・リーダーであるCorinexは、Santander Alternative Investments（Santander Groupのオルタナティブ投資プラットフォーム）から戦略的投資を獲得しました。この資金調達は、Corinexのグリッド可視化および柔軟性ソリューションの導入を加速し、Corinexの継続的なグローバル展開をさらに後押しします。あわせて、欧州および米州全域の電力事業者が、電化、分散型エネルギー資源（DER）、再生可能エネルギー統合といった課題に取り組むのを支援します。

「Santanderが投資家として参画したことは、Corinexにとって大きな節目となる出来事です。欧州およびラテンアメリカにおけるリーダーシップと深い専門知識を持つ同社は、私たちが技術規模を拡大し、電力会社の電化と脱炭素化の需要に対応する上で理想的なパートナーとなります。」

- Peter Sobotka氏（Corinex CEO）

埋め込み型インテリジェンスによる電力グリッドの変革

BPL技術を基盤とするCorinexの次世代グリッド・デジタル化ソリューションは、既存の電力インフラを、高速データ・ネットワークとリアルタイム監視プラットフォームの両方の機能を併せ持つ存在に変革します。低圧電力グリッドにスマート・センサー、通信モジュール、制御アプリケーションを直接組み込むことで、Corinexは電力事業者が電圧、周波数、電力品質、高調波歪みといったグリッド状態の詳細データを、別途の通信インフラがなくても収集できるようにします。

しかし、Corinexは監視機能に留まりません。同社のグリッド柔軟性ソリューションは、電気自動車充電器、ヒート・ポンプ、蓄電池システムなどの接続機器を電力会社が直接制御できるようにし、二次変電所から直接需要側管理を完全に自動化します。Corinexソリューションは、これらの低炭素技術が電力を消費するタイミングと方法を制御し、グリッドの安定性を向上させ、高額なアップグレードを回避します。

つまり、Corinexは電力会社にデマンド・レスポンスだけでなくデマンド・コントロールの機能をもたらし、グリッドのレジリエンス向上、運用コスト削減、高額なインフラ・アップグレードの先送りといった新たな可能性を切り拓きます。

柔軟なスマート・グリッドへの需要拡大に対応

Santander Alternative Investmentsからの資金調達により、Corinexはグリッド・デジタル化ソリューションの拡大を加速させる能力をさらに強化します。同ソリューションは、ネットワークの末端におけるエネルギー需要の完全な可視化と直接制御を提供することで、電力会社が地域グリッドの制約を克服できるように支援します。消費者の脱炭素化への大規模参加には、Corinexのソリューションが不可欠です。

電気自動車、ヒート・ポンプ、屋根設置型太陽光発電の導入が加速する中、Corinexは電力会社がこの新たな複雑性をリアルタイムで積極的に管理することを可能にし、グリッドへの負荷を軽減し、コストのかかるインフラ・アップグレードを先送りします。相互運用可能な製品のポートフォリオの拡大と主要電力会社における強い牽引力を背景に、Corinexはより強靭で柔軟性があり、デジタル接続されたエネルギー・システムの構築を支援しています。

Corinexについて

Corinexは、BPL技術におけるグローバル・リーダーであり、グリッドの可視性と柔軟性を実現するソリューションを専門としています。CorinexはG.hn規格を活用して、既存の電力線を介して高速データを送信できるようにし、大規模な通信インフラストラクチャの必要性を減らします。同社のソリューションは、再生可能エネルギーの統合と電気自動車充電インフラストラクチャの需要の高まりをサポートするために、欧州全域の大規模プロジェクトに導入されています。

Santander Alternative Investmentsについて

Santander Alternative Investments SGIIC（Santander Asset Management傘下）は、オルタナティブ投資に特化した資産運用会社であり、プライベート・デット、不動産、インフラ・再生可能エネルギー戦略、およびファンド・オブ・ファンズ（Funds of Funds）において約30億ユーロの運用資産を有しています。現在70名の従業員を擁し、うち30名が投資チームを構成しています。

2025年6月30日現在の数値です。

お問い合わせ先：電話：+1 (604) 692-0520、メール・アドレス：info@corinex.com、www.corinex.com; 1090 W Georgia St #900, Vancouver, BC, V6E 3V7

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2764975/Corinex_Communications_Santander_Alternative_Investments_Invests.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

