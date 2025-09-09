AVATR VISION XPECTRAが世界初公開、ミュンヘンでAVATRがオリジナル・デザインを披露

ミュンヘン、2025年9月9日 /PRNewswire/ -- AVATR Technologyは、ドイツのミュンヘンにあるUTOPIA Münchenで「ブリリアント・ニュー・ホライズンAVATRブランド・デイ（Brilliant New Horizon AVATR Brand Day）」を開催しました。世界初のエモーティブ・インテリジェント（EI）ビジョン・カー、AVATR VISION XPECTRAがデビューしたほか、Kim Jonesと共同制作した限定版AVATR 012、独占カスタムAVATR 11 Royal Edition、アーバン・ラグジュアリーSUV AVATR 07、ラグジュアリー・スポーツ・セダンAVATR 06も登場しました。これらのスター・モデルは新たなラグジュアリー・マトリックスを形成し、9月9日から14日までミュンヘン・オート・ショー2025（2025 Munich Auto Show）でも展示され、独創的なデザインとインテリジェント・テクノロジーにおけるブランドの体系的な成果を全面的に披露します。



AVATR VISION XPECTRAのデザインのインスピレーションは、「自然のエネルギーの力（Power of Natural Energy）」から生まれました。外観は、力強くも落ち着いたスタンスを表現するクリーンで大胆なラインで定義され、内装は厳選された素材と最先端のテクノロジーを組み合わせ、インテリジェントでパーソナライズされた没入型の空間を作り出しています。最高設計責任者のNader氏は次のように述べています。「AVATR VISION XPECTRAは、エネルギーによって形作られ、感情を通じてつながるエモーショナル・インテリジェンス（Emotional Intelligence）のパートナーです。ここでは、あらゆる旅が『エモーティブ・ラグジュアリー（Emotive Luxury）』の鮮やかな宣言となります。」



AVATR VISION XPECTRAの世界初公開は、AVATRの独創的なデザインの新たな試みを示すだけでなく、「エモーティブ・ラグジュアリー（Emotive Luxury）」という中核コンセプトを中心としたブランドの探求方向を反映しています。AVATRは、独創的なデザインとインテリジェント・テクノロジーを組み合わせ、期待を超え想像力を再定義する未来のモビリティ体験を提供し続けると述べました。

