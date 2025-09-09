昆明で第23回昆明国際花博（Kunming International Flower Expo）が開催され、世界の園芸イノベーションとトップ植物インフルエンサーが集結

昆明（中国）2025年9月9日/PRNewswire/ -- 第23回昆明国際フラワー＆プランツExpo（Kunming International Flowers & Plants Expo、IFEX）と中国昆明国際花博（China Kunming International Flower Expo、KIFE）が2025年9月19日から21日まで、昆明滇池国際会展中心で開催されます。このイベントには、オランダ、フランス、イギリスなどの主要な生産国から500社を超える出展者が集まります。同時開催される2025年亜州国際熱植展（2025 Asia International Tropical Plants Expo）には、タイ、インドネシア、中国、エクアドルなどの主要な生物多様性地域から100を超える栽培者と機関が集まります。これらの展示会は、昆明を世界の園芸貿易とイノベーションの中心拠点としてさらに確立します。





60,000平方メートルに及ぶ展示スペースを擁するこのエキスポは現在、全枠が予約で埋まっています。今年の博覧会では、専門的な展示、ハイレベルな会議、インタラクティブなデモンストレーション、ビジネス・マッチング・サービスが提供され、業界の発展と世界的なパートナーシップのための完全なプラットフォームが提供されます。

専門フォーラム：

- 中国における植物新品種の保護（花卉栽培）（New Plant Variety Protection in China (Floriculture)）：花の育種における知的財産保護戦略を探ります。

- 花卉栽培インフラの近代化（Modernization of Floriculture Infrastructure）：最新の農業技術を紹介します。

- 園芸のデジタル・エンパワーメント（Digital Empowerment of Horticulture）：業界全体のデジタル・トランスフォーメーションを検証します。

- 中国の花卉産業向けEコマース・マーケティング（E-commerce Marketing for China's Floral Industry）：トップ・プラットフォームとライブストリーミング・インフルエンサーからの知見。

参加する理由：

- 業界全体を網羅：6,000社を超える販売業者と連携して、ワンストップで花卉を調達します。

- 展示される新しい品種：業界のトレンドをリードする雲南省独自の花の品種をご覧ください。

- 文化イベント：生のフラワー・アート・パフォーマンスや昆明をテーマにした特別な花のお土産をお楽しみください。

主な出演作品：国際的なKOLが世界的な植物の専門知識をもたらす

同時開催される2025年亜州国際熱植展（2025 Asia International Tropical Plants Expo）をさらに盛り上げるため、世界的に有名な植物インフルエンサー4名が特別出演します（アルファベット順）。

- Irene Chen氏（マレーシア）：観葉植物を専門とする造園デザイナー兼ソーシャル・メディア・インフルエンサー。YouTubeやInstagramなどのプラットフォームを通じて、実用的なガーデニングのアドバイス、デザインのインスピレーション、植物の手入れのチュートリアルが定期的に共有されています。

- Kunzo Nishihata氏（日本）尊敬される植物収集家であり、植物の巨匠。深い植物に関する知識と独特の美的感覚で広く称賛されています。

- Sean William Salim氏（インドネシア）：熱帯植物コミュニティで非常に影響力のあるコンテンツ・クリエイターであり、YouTube、TikTok、Instagramで強い存在感を示しています。植物の科学と管理に関する専門的に作成された教育ビデオを制作していることで知られています。

- Tuke氏（中国）：ソーシャル・プラットフォーム全体で200万人を超えるフォロワーを持つ、著名な植物インフルエンサーであり、都市緑化愛好家。自作の植物標本やエキゾチックな植物を取り入れた、独特の「博物館スタイル」のインテリア美で知られています。

主なハイライト：

- 戦略ハブ：中国の花の都、雲南省の中心地である昆明は、国内最大の切り花の生産・流通の中心地となっています。

- グローバルな協力：フランスとオランダの有力ブリーダーも最先端のイノベーションを展示します。

- ビジネスと知識の交換：さまざまな保護、デジタル・トランスフォーメーション、インフラストラクチャの近代化、電子商取引戦略を網羅する専門フォーラムに参加します。

来場者および出展者のプロフィール：

このイベントには、世界中からブリーダー、栽培者、販売業者、卸売業者、小売業者、電子商取引プラットフォーム、研究者、植物愛好家が集まります。

2024年のIFEXは出展者満足度92.3%、来場者承認率96.8%を獲得し、出展者の88%が2025年に再予約しました。84,000人以上の来場者を集め、2億人民元を超える現地取引を記録しました。

「私たちは価値の高いパートナーと革新的な製品、特に新しい品種と先進的な設備を見つけました」と、Tri GonzFlower Trading Corpのマネージング・ディレクター、Rose Marie Gonzaga氏は述べています。

「この展示会により、雲南省の花卉産業の世界的な知名度が大幅に向上しました」とYunnan Yunxiu Flowers Co., LtdのDuan Jinhui氏は指摘しています。

KIFEとIFEX 2025は、イノベーションと国際協力を通じてアジアの花き産業を発展させるという明確なビジョンを掲げ、世界中の参加者を昆明に招き、新たな機会を発見する場を提供します。

登録および追加情報については、次のサイトをご覧ください。

https://www.ifexflowerexpo.com/en-gb.html

登録はこちら：https://reed.infosalons.com.cn/reg/IFEX25/registeren/login

