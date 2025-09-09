白山工業株式会社（本社：東京都府中市、代表取締役社長：吉田稔）と株式会社地球科学総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：東中基倫）は、この度、センシング技術の高度化とその社会実装を目指す新領域分野における業務提携に関する基本合意書を締結いたしました。

本提携では、白山工業のセンシング技術・ロボティクス技術と、地球科学総合研究所の地質・物理探査及び貯留層解析に関する研究知見を融合し、次世代の観測・解析ソリューションの共同開発と新市場の創出を推進します。これにより、インフラモニタリングやカーボンニュートラルの実現など、社会的ニーズの高い分野への貢献を目指します。

今後は、共同プロジェクトの立ち上げや実証実験の実施を通じて、国内外のインフラ維持管理・環境保全及びカーボンニュートラル事業への共同展開を図ってまいります。









白山工業株式会社

代表者：吉田 稔

設立：1986年6月

資本金：8,000万円

所在地：〒183-0023 東京都府中市宮町1-40 KDX府中ビル8階

企業URL：https://www.hakusan.co.jp/

［事業内容］

■ 極限環境センシング技術及びロボティクス技術の研究開発・コンサルティング

■ ICTと高精度計測技術を用いた地震や火山の観測／解析機器、システムの開発・製造・販売

■ 建物の健全性評価システム等、防災分野でのソリューション提供

■ 精密スリッターライン及びロボティクス関連機器、システムの開発・製造・販売

株式会社地球科学総合研究所（JGI）

代表者：東中 基倫

設立：1983年4月

資本金：21億円

所在地：〒112-0012 東京都文京区大塚1-5-21 茗渓ビルディング

企業URL：https://jgi-inc.com/

［事業内容］

反射法地震探査を主体とする物理探査技術を用いて、石油天然ガス資源開発、海底鉱物資源開発、地震防災、土木・インフラ維持管理、環境保全、地熱資源開発及び二酸化炭素地中貯留等の多様な分野において、

三次元の地下構造形態・物性・力学特性分布と時間変化履歴を可視化する技術サービスを提供。