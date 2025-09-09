センシング技術の高度化とその社会実装に関わる業務提携を開始

この度、当社は、白山工業株式会社と、センシング技術の高度化とその社会実装を目指す新領域分野における業務提携について、基本合意書を締結しました。

1. 背景

近年、光ファイバを中核としたセンシング技術の高度化に伴って、振動・歪・温度などの物理量に関わる広域リアルタイムモニタリングが実用段階に到達しつつあります。こうしたモニタリングは、道路・橋梁・導管を含む多様な社会基盤インフラの維持管理と共に、地下深部への流体圧入を伴う二酸化炭素地中貯留事業において、重要な役割を果たすことが期待されています。また、構造躯体や地盤-地質構造を高い解像度で可視化し、その時間変化を的確に把握するには、精緻なイメージング技術、高度なセンシング技術及びAI活用による大規模データ管理技術の融合が要請されています。

2. 今後の展開

当社は、長年に亙り、物理探査技術を用いて、構造形態・物性・力学特性を含む三次元地下構造のイメージング事業に携わっております。また、白山工業株式会社は、高度なセンシング・ロボティクス技術の開発と実用化に継続的に取り組んでいます。今回の業務提携によって、両社が保持する先進的なイメージングとセンシング技術を融合した技術パッケージを社会実装し、国内外におけるインフラ維持管理、環境保全及びカーボンニュートラル等の多様な事業分野において、社会課題や地球環境課題の解決に真摯に取り組んで参ります。

【 会社概要 】

◆ 株式会社地球科学総合研究所

代表者...... 代表取締役社長 東中基倫

設立......... 1983年4月

資本金...... 21億円

所在地...... 〒112-0012 東京都文京区大塚1-5-21茗渓ビルディング

企業URL… https://jgi-inc.com/

事業内容.. 反射法地震探査を主体とする物理探査技術を用いて、石油天然ガス資源開発、海底鉱物資源開発、地震防災、土木・インフラ維持管理、環境保全、地熱資源開発及び二酸化炭素地中貯留等の多様な分野において、三次元の地下構造形態・物性・力学特性分布と時間変化履歴を可視化する技術サービスを提供。

Email..... pr-team@jgi.co.jp [営業部事業開発グループ]

◆ 白山工業株式会社

代表者...... 代表取締役社長 吉田稔

設立......... 1986年6月

資本金...... 8,000万円

所在地...... 〒183-0023 東京都府中市宮町1-40 KDX府中ビル8F

企業URL.. https://www.hakusan.co.jp/

事業内容.. ・極限環境におけるセンシング技術及びロボティクス技術の研究開発・コンサルティング

・ICTと高精度計測技術を用いた地震や火山の観測／解析機器、システムの開発・製造・販売

・建物の健全性評価システム等、防災分野でのソリューション提供

・精密スリッターライン及びロボティクス関連機器、システムの開発・製造・販売

Email.... promotion@hakusan.co.jp [プロモーショングループ]