イギリス コールファックス アンド ファウラーから新作ファブリックス 精緻な刺繍とプリントのボタニカルデザイン、クラシカルなチェックとストライプのコレクション計25デザイン115点を9月9日発売
さまざまな葉と花が繊細な刺繍や水彩画のようなプリントで描かれた『TILBURY（ティルベリー）』とコーディネートに欠かせない上品な華やかさをもつモアレ仕上げの『EATON CHECKS AND STRIPES（イートン チェックス アンド ストライプス）』
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ( 本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、トラディショナルで上品な英国様式を中心とした、デザインを揃えるブランドCOLEFAX ANDFOWLER（コールファックス アンド ファウラー）の新作ファブリックスコレクション25デザイン115点を９月９日より発売いたします。
絵画のようなディテールと精緻な刺繍がブランドの美学に新鮮な解釈を加えているシアーとドレープ素材の『TILBURY（ティルベリー）』18デザイン40点と、定評のあるクラシカルデザインを密に詰まった経糸とリネン混の緯糸で織りあげ、上品な華やかさと洗練されたフォーマル感を生み出す『EATON CHECKS AND STRIPES（イートン チェックス アンド ストライプス）』7デザイン75点は、トミタトーキョーと大阪ショールームにてご覧いただけます。
左上／カーテン：ELEANORA（エレノア） レース：FRITTON（フリットン）by『TILBURY』
右上／カーテン：CHESHAM（チェシャム）by『TILBURY』
オットマン：COLVILLE STRIPE（コルヴィル ストライプ）by『EATON CHECKS AND STRIPES』
ELEANORA：手描きアートからデザインされたナチュラルな色調のオリエンタルポピーのプリント
\33,770/m 全３色
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/tilbury/0000015533
FRITTON ：繊細な刺繍で小さな葉が描かれているコットン100％の軽やかなシアー \38,720/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/tilbury/0000015535
CHESHAM ：プリントのストライプと素朴で味わいのある植物モチーフの刺繍が調和したデザイン
\51,370/m 全2色
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/tilbury/0000015530
COLVILLE STRIPE：フランス・リヨンの伝統的なモアレ加工で独特の波模様を表現した、
美しい3色ストライプ \43,560/m 全7色
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/eaton%20checks%20and%20stripes/15580
左／カーテン：CHERWELL（チャーウェル）
細やかな葉と小さな花の蕾が優美な曲線を描き、フォーマル感も演出する幅広い空間に合うデザインです。\42,130/m 全3色
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/tilbury/0000015529
アームチェア：EATON CHECK（イートン チェック）
ブランドを代表する象徴的なデザインのひとつであり、品質と優雅さを体現しています。
\45,870/m 全17色（新色4色）
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/eaton%20checks%20and%20stripes/0000015547
右／カーテン：THURLOE STRIPE（サーロウ ストライプ）
伝統技法により波打つような質感が生み出された、2色のティッキングストライプ柄です。
\42,020/m 全6色
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/eaton%20checks%20and%20stripes/15578
クッション：THETA（シータ）
優美な曲線のトレリスの中にスタライズされた葉がプリントされた、上品なリネンのファブリックスです。\32,120/m 全3色
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/tilbury/0000015540
左／カーテン：AMBLE STRIPE（アンブル ストライプ）
柔らかな色調のプリントの上に花のメダリオンが刺繍され、ステッチが装飾を際立たせているクラシカルなストライプです。\43,230/m 全3色
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/tilbury/0000015526
右／カーテン：HAREWOOD（ヘアウッド）
水彩画風の枝ぶりのよいの植物柄とイカット風ストライプが、モダンな空間にも映える魅力的なデザインです。\44,330/m 全2色
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/tilbury/0000015537
ショールームのご案内 tomita TOKYO 大阪ショールーム
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、39ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
【営業について】
営業時間：10:00 ～ 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923年( 大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
関連リンク
トミタ COLEFAX AND FOWLER
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/
インスタグラム @tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
トミタ バ―チャルショールーム
https://space-infinity.jp/tomita/
