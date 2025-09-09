イギリス コールファックス アンド ファウラーから新作ファブリックス　精緻な刺繍とプリントのボタニカルデザイン、クラシカルなチェックとストライプのコレクション計25デザイン115点を9月9日発売

https://space-infinity.jp/tomita/株式会社トミタについて1923年( 大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。https://www.tominet.co.jp/