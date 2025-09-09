学習アプリの効果検証に関するクラウドファンディング中止のお知らせ
ゲーム情報メディアやゲーム開発などを手がける株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）は、8月31日にクラウドファンディングプラットフォームCAMPFIRE（キャンプファイヤー）で、看護師用の学習アプリゲーム開発及び研究プロジェクトのアイデア公開（事前公開）を行いましたが、この度諸般の事情により該当プロジェクトを中止することとなりましたのでその旨ご連絡いたします。
該当プレスリリース：
https://www.dreamnews.jp/press/0000328509/
ご支援いただきました皆様には心よりお詫び申し上げます。
SQOOLは今後もゲームの技術やノウハウを活かし、より良い社会の実現に挑戦するプロジェクトを推進してまいります。
引き続き皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
配信元企業：株式会社SQOOL
該当プレスリリース：
https://www.dreamnews.jp/press/0000328509/
ご支援いただきました皆様には心よりお詫び申し上げます。
SQOOLは今後もゲームの技術やノウハウを活かし、より良い社会の実現に挑戦するプロジェクトを推進してまいります。
引き続き皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
配信元企業：株式会社SQOOL
プレスリリース詳細へ