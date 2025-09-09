世界の計測及びテスト機器市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート： 用途別、タイプ別 - 2032年までの世界機会分析と産業予測
世界の計測及びテスト機器市場は、2023年から2032年までに 311億米ドル から491億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2024年から2032年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 5.22％で成長すると予測されています。
計測及び試験機器とは、電気的インパルス、物理的性質、生物学的相互作用、資質を計測及び検出することを目的とした改良機器です。計測及び試験機器は、インベントリ、尺度、質問票など、様々な科学分野における構成要素を計測及び試験するために設計された標準化された機器です。
産業別に見る需要の拡大と用途の多様化
近年、計測・テスト機器の用途は特定の産業に留まらず、さまざまな分野に広がっています。半導体製造工程における高精度な検査装置、航空宇宙産業での材料強度評価、医療機器の性能テスト、自動車の衝突試験など、用途はますます高度化し複雑化しています。とくに日本においては、製品の信頼性と安全性に対する消費者の期待が高いため、製造現場での測定精度に対する要求が厳格になっています。この結果、国内メーカーを中心に高機能・高精度の装置への投資が進んでいます。
次世代通信・電子分野がもたらす新たな成長ドライバー
5G通信の商用化や6Gへの研究開発が進む中で、通信分野における測定機器の役割は大きく変化しています。無線通信、ミリ波、IoT機器の信号品質を評価するための高度なテスト環境が求められており、それに対応する計測機器への需要が急増しています。特に日本では、電子機器の小型化・高周波化が急速に進んでいるため、国内外の電子部品メーカーは精密な測定ツールを導入して設計・製造プロセスの精度を確保する必要に迫られています。このような産業構造の変化が、長期的な市場拡大の鍵となります。
主要な企業:
● Applied Technical Services LLC
● Good Will Instrument Co. Ltd.
● NTS
● NSL Analytical Services Inc.
● Rigol Technologies Co. Ltd.
● Fortive Corporation
● Eurofins E&E
● Anritsu Corporation
● Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
● AMA Laboratories
● Yokogawa Electric Corporation
● UNI-Trend Technology
● National Instruments Corporation
● HQTS Group Ltd
● Keysight Technologies Inc
● OWON Technology
● Qingdao Hantek Electronic Co. Ltd
デジタル化と自動化の融合が市場競争を加速
インダストリー4.0やスマートファクトリーの概念が浸透する中、テスト機器にも自動化とデジタル統合が求められています。計測結果をリアルタイムで分析・フィードバックするシステム、クラウドベースのデータ管理、AIによる異常検知などが実用段階に入りつつあります。日本の製造業では、人手不足や技能継承の課題を解決する手段として、自動化計測システムの導入が急務となっており、これが新たな市場ニーズを生んでいます。IoTプラットフォームとの連携により、遠隔監視やトラブル予測などの機能も付加され、付加価値の高い製品開発が加速しています。
規制強化と品質基準の厳格化が市場を牽引
