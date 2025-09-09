eラーニングシステム『オウルキャスト』が、公務員試験対策書籍の出版で実績豊富な株式会社エクシア出版のオンライン講座「EX-STUDY（エクスタディ）」のプラットフォームとして採用されました
eラーニングシステム『オウルキャスト』の開発・販売を行う株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木大輔）は、公務員試験対策の参考書や問題集で受験生から高い評価を得ている株式会社エクシア出版（本社：東京都千代田区、代表取締役：畑中敦子）が立ち上げた、公務員・行政書士・中小企業診断士などの資格取得を目指す方向けのオンライン講座「EX-STUDY（エクスタディ）」のプラットフォームとして、eラーニングシステム『オウルキャスト』が採用されたことをお知らせします。（導入事例公開日：2025年9月8日）
オウルキャストについて詳しくは公式サイトをご覧ください。
https://owlcast.jp/
▼株式会社エクシア出版様について
株式会社エクシア出版様は、公務員試験対策に特化した参考書や問題集に加え、デジタルコンテンツを組み合わせたハイブリッドな学習支援を通じて、高い専門性と実績を有する出版社です。
その著者陣には著名な講師陣が名を連ねており、「定番」「分かりやすい」「解説が丁寧」と受験生から広く支持されています。
株式会社エクシア出版様の企業ホームページ
https://exia-pub.co.jp/
▼エクシア出版様の『オウルキャスト』導入の背景
エクシア出版様は、オウルキャスト導入前からオンライン講座を運営されており、当時は、以下の２つのシステムを導入して、講座事業を運営されていらっしゃいました。
・集客の受け皿となるWEBサイトを構築・管理するための、
システム（CMS）
・動画などのeラーニングコンテンツを配信・販売するための、
オンライン決済機能付き学習管理システム（LMS）
オンライン講座を運営する中で、システム周りに様々な課題が浮かび上がり、システムの乗り換えを検討されることとなりました。
▼エクシア出版様が『オウルキャスト』導入前に抱えていた課題
エクシア出版様は、オウルキャスト導入前に、主に以下の課題を抱えていらっしゃいました。
２つのシステムを併用することによる課題
オンライン講座で利用するシステムが「Webサイト用」と「eラーニング用」で２つに分かれていたため、講座情報の登録や更新作業をそれぞれのシステムに対して行う必要があり、講座の運用や管理に多くの時間と手間がかかってしまっていました。
▼エクシア出版様の『オウルキャスト』導入の決め手
エクシア出版様にはオウルキャストの以下の強みが、前述の課題を解決するとご評価をいただき、導入いただくこととなりました。
・オウルキャスト１つでオンライン講座に必要なシステムが全て揃う
（会員制Webサイト・オンライン決済・学習管理システムが１つに）
オウルキャストの管理画面上で講座情報を登録するだけで、集客用のWebページの作成から、受講画面への講座の反映までが一括で完了しました。
▼エクシア出版様の『オウルキャスト』導入後のご評価
エクシア出版様からは、オウルキャストの導入後に、以下のようなお声をいただいております。
・オウルキャスト導入後は講座の運用作業にかかる時間を
1/3～1/2程度にまで軽減することができた
・オウルキャストの利用費用も低コストなため、
コストと機能のバランスが優れている
・迅速・丁寧なサポート体制により、旧システムからのシステム移行を
スムーズかつ短期間で行うことができた
