【先着10社限定・営業課題無料相談キャンペーン開催中】営業研修 ×営業支援で商談化率・受注率が約2倍に - NSJAPAN、KOMPEITO社の営業成果向上事例を公開

営業研修 ×営業支援で商談化率・受注率が約2倍に - NSJAPAN、KOMPEITO社の営業成果向上事例を公開
■ 成果・効果の実証
2025年8月、株式会社NSJAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役：内藤 脩平）は、自社の営業スキル研修・営業支援サービスの導入成功事例として、株式会社KOMPEITO（東京都品川区、代表取締役CEO：渡邉 瞬）での成果を発表しました。同社は福利厚生サービス「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」を提供しており、2024年5月からNSJAPANの支援を導入。その結果、これまで活用しきれていなかったリード（見込み客）を商談・受注へと着実につなげる営業プロセスが構築され、売上にも好影響が表れ始めました。実際、リード（問い合わせ）から商談への転換率は約10%から18%前後へ大幅に向上し、商談から契約（申込）への転換率も12％から約20%に達しています。これにより月間の新規受注件数が顕著に増加し, 営業チーム全体の成果が底上げされました。さらに、「うまくいっている要因」と「うまくいっていない要因」をチームで共有し、施策を振り返る精度が飛躍的に向上しました。NSJAPAN提供の営業スキル標準化研修プログラムを通じて、KOMPEITO社の各営業担当者はヒアリング力・提案力・受注確度を高める具体的手法を体系的に習得。例えば、ヒアリング項目チェックシートの活用や、定量・定性分析に基づく業種別の訴求ポイント確立など実践的ノウハウを吸収したことで、「リードはあるが受注が決まらない」状態を脱却することにつながりました。単に商談件数が増えただけでなく、内製化可能な“勝ちパターン”が現場に根付き始め、継続的に成果を生み出せる営業の型ができつつあるといいます。以上のように、研修コンテンツによる人材育成と実務支援を組み合わせたNSJAPANのアプローチが、定量・定性双方で明確な効果を上げた形となりました。
■ サービスの概要
株式会社NSJAPANの営業研修・支援サービスは、営業組織の課題解決に特化した法人向けサービスです。とりわけ「リードはあるがうまく活用できていない」企業や、「営業を仕組み化したい」企業にとって有効なソリューションとなっています。いわゆるテレアポ代行業者とは一線を画し、アポイント獲得から商談クロージング（受注）まで営業全体を伴走支援するスタイルが最大の特徴です。単に初期接点を創出するだけでなく、「受注まで見据えて」クライアント企業と二人三脚で営業プロセスを進めるため、まさに“営業部の一員”として安心して任せられると評価されています。このように単発のアウトソーシングや研修提供にとどまらず、クライアント企業の「営業のパートナー」として寄り添う姿勢が、NSJAPANサービスの根幹にあります。もう一つの強みは、データに基づく再現性の高い営業手法の構築です。NSJAPANでは、営業活動の「成果が出た要因・出なかった要因」を丁寧に分析・見える化し、リード発生源や時期、顧客企業の属性、商談内容といった切り口ごとに成功・失敗の要因を構造的に把握します。その上で、得られた示唆に基づきトークスクリプトの微調整、商談設計の工夫、架電タイミングの最適化など細かな改善を日々積み重ねていきます。いわば「気合いと根性ではなくロジックで営業力を強化」する取り組みであり、この継続的PDCAによって再現性のある営業プロセスをクライアント内に構築することが可能です。実際、KOMPEITO社でもNSJAPANの分析・改善サイクルにより“勝ちパターン”が社内に定着しつつあるとコメントがある通り、その効果は高く評価されています。
