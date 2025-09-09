株式会社サンクユー、BtoB-ECと社内システム連携の徹底比較コラムを公開｜API・CSV・RPAを活用した成功のポイントを解説
2025年9月9日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-ECを基幹システムや在庫・会計システムと連携させる方法をわかりやすく整理したコラム「BtoB-ECを社内システムと連携するには？API・CSV・RPAの徹底比較と導入成功のポイント」を公開しました。
■ 背景：BtoB-EC導入で直面する“システムの壁”
BtoB-ECは業務効率化や顧客利便性の向上に直結する一方で、既存の基幹システムや在庫管理との連携がうまくいかず、現場に二重入力や情報の分断が発生するケースが多く見られます。
本コラムでは、この課題を解決する3つの代表的手法（API・CSV・RPA）を比較し、それぞれのメリット・デメリットと導入時の注意点を解説しています。
■ コラムで紹介しているポイント
・API連携：リアルタイムでデータを同期し、高精度な自動化を実現
・CSV連携：低コストかつ柔軟に始められる定期バッチ処理の選択肢
・RPA活用：既存システムを改修せずに画面操作を自動化できる方法
・成功のためのポイント：導入ステップ、運用体制、効果測定の考え方
■ コラムを読むメリット
・自社に最適な連携方法を具体的に検討できる
・システム改修や追加コストを抑える判断材料が得られる
・段階的にDXを進めるためのロードマップを描ける
■コラムはこちら
BtoB-ECを社内システムと連携するには？API・CSV・RPAの徹底比較と導入成功のポイント | サンクユーWEB制作ブログ
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/how_to_integrate_b2b_ec_with_internal_systems/
■ 株式会社サンクユーについて
サンクユーは、EC-CUBEをベースにしたBtoB-EC構築を強みとし、FAXや電話に依存する業務を段階的にEC化する支援を行っています。
「自社でも取り組めるのか知りたい」「まずは現状を相談したい」という企業様からのお問い合わせをお待ちしております。
■ お問い合わせ
EC-CUBEに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
