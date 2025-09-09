ＩＰＯを見据えたシステムエンジニアを大募集！【人生を豊かにする仲間を５００人限定で募集】
世界にない技術を具現化する技術創造企業の株式会社日本ソフトウェアアプローチ（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役：真下 速美）は、高性能次世代ディーゼルエンジンの具現化に伴い、３年～４年でＩＰＯを実現するために、システムエンジニア契約社員を５００人限定で募集します。
◆募集目的
当社は、ディープテック・スタートアップ企業で世界を圧倒する技術があります。
その技術は、次世代エンジン技術と次世代ＡＩ技術で、特に次世代エンジン技術は、米国特許を取得してから２０年以上の長い歳月を経て、次世代エンジン設計解析ソフトによる詳細設計図面・３Ｄ動作・３Ｄ組立・３Ｄデータ制作により、ようやく具現化に至りました。
そこで、多くのシステム開発プロジェクトに参画し、資金を獲得して高性能次世代ディーゼルエンジンを早期に全世界に普及したいと考えています。
◆募集人数
募集人数＝５００人（限定）
◆募集条件
職種：システムエンジニア、経験：３年以上、形態：契約社員、契約期間：３年、年収：５００万円以上
契約満了時点で当社の株式を無償供与（報奨金）します。
供与株式は、当社株式の２５％÷５００人＝０.０５％／人になります。
報奨金の考え方：契約時点の当社の株式評価額を１００億円として、報奨金＝１００億円×０.０５％／人＝５００万円／人となります。
◆株式公開と資産について
次世代ディーゼルエンジンを開発（実用化）時点でグロース市場にＩＰＯします。
公開時の株式評価額は４,０００億円～８,０００億円を予定しています。
その時の１人当たりの資産は、４,０００億円～８,０００億円×０.０５％＝２億円～４億円になります。
また、１０年～２０年の長期保有した場合、株式評価額は１００兆円～２,０００兆円を想定していますので、１００兆円～２,０００兆円×０．０５％＝５００億円～１兆円となり、極めて豊かな人生を送ることが可能になります。
高性能次世代ディーゼルエンジンについて
◆高性能になる理由
次世代ディーゼルエンジンは、特徴である高燃焼力・高圧縮力と往復慣性力が相殺されることにより、次世代エンジン設計解析ソフトの動作解析におけるピストン合成力解析によって解明されますので、出力性能が飛躍的に向上（同一排気量におけるガソリンエンジンより出力性能が向上）します。
◆ガスタービンエンジン（ジェットエンジン含む）を陵駕
次世代ディーゼルエンジンの構造的特徴である超軽量と出力性能の飛躍的向上により、ガスタービンエンジン（ジェットエンジン含む）を陵駕する出力性能・初期費用の大幅削減（製品価格の大幅削減）・ランニングコストの大幅削減（燃費を９０％以上削減）・メンテナンス費用の大幅削減などの特徴により、創生市場に適用範囲が拡大されます。
◆製品仕様（１基あたりの出力馬力を示す）
◇ボア60ディーゼルエンジンで対向完全釣合型：出力=900馬力～1万9,000馬力
◇ボア90ディーゼルエンジンで対向完全釣合型：出力=3,800馬力～4万5,000馬力
◇ボア160ディーゼルエンジンで対向完全釣合型：出力=1万2,500馬力～15万1,000馬力
◇ボア320ディーゼルエンジンで対向完全釣合型：出力=5万1,500馬力～61万8,000馬力
◆用途
◇民需、官需、軍需
◇小型船舶～超大型船舶、小型発電～超大型発電、小型航空機～超大型航空機
