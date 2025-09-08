バイトするならエントリーpresents湘南乃風 初の甲子園ワンマンライブ『熱唱甲子園』に特別冠協賛！
“人と仕事の縁むすびに挑戦し続ける”を企業理念に、主にお仕事紹介サイト「スマジョブ」を運営する株式会社エントリー（本社：東京都新宿区、代表取締役：寺本潤、以下エントリー）は、2025年11月15日（土）に阪神甲子園球場で開催される湘南乃風の初ワンマンライブ『熱唱甲子園』に特別冠協賛いたします。本協賛を通じて、働く若者と挑戦するすべての人を音楽の力で応援します。
■湘南乃風【熱唱甲子園】について
メジャーデビュー22年目を迎える湘南乃風が、夢の球場・甲子園で初のワンマンライブを開催します。
これまで横浜スタジアムや大阪万博記念公園で大規模ライブを成功させてきた彼らが、新たな挑戦の舞台として選んだのが甲子園です。
開催日：2025年11月15日（土） 開場14:00／開演16:00
会場：阪神甲子園球場（雨天決行）
主催：テレビ朝日ミュージック／ハンズオン・エンタテインメント
運営：キョードー関西
特別協賛：株式会社エントリー
■エントリー協賛内容
「バイトするならエントリー presents」として、本公演を全面的に応援します。
・タイトルに社名を掲出
・湘南乃風 × 寺本社長のスペシャル対談を実施（後日HP公開）
・湘南乃風インタビュー記事をエントリー公式サイトで公開
・会場内に「バイトするならエントリー」コラボフォトブースを設置
・プレミアムアルバイト（楽屋ケア・影アナなど）の体験レポートを公開予定
・運営アルバイトをエントリースタッフが担当
■チケットキャンペーン実施
今回の協賛を記念して、エントリーではスタッフ・クライアント向けに『熱唱甲子園』観覧チケットが当たるキャンペーンを実施します。
詳細は特設サイトをご覧ください
https://sites.google.com/view/entrysnk2025/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
普段の仕事の場を飛び出し、湘南乃風の熱いステージをライブで体感できる特別なチャンス。
「挑戦し続ける人を応援する」エントリーだからこそ届けられる、音楽と働く喜びをつなぐ体験です。
■会社概要
社名 ：株式会社エントリー
代表取締役 ：寺本 潤
本社 ：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル41F
ホームページ：https://entry-inc.jp/
TEL ：03-6302-0303
設立 ：2002年2月20日
創立 ：2014年2月1日
資本金 ：10,000万円
従業員数 ：343名（2025年7月末日時点）
事業内容 ：人材派遣事業（派）13-304999 ／ 人材紹介事業 13-ユ-305183 ／
シェアリングエコノミー事業 ／ 農業向けマッチング事業 ／ アウトソーシング事業