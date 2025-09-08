「大公開！ENEOSでんき口コミ特集キャンペーン」を実施中！

ENEOS Power株式会社

ENEOS Power株式会社（以下、「ENEOS Power」）は、9月8日（月）から9月30日（火）まで「大公開！ENEOSでんき口コミ特集キャンペーン」※1（以下、「本キャンペーン」）を実施しますので、お知らせいたします。

ENEOSでんきでは、ご利用中のお客さまからお寄せいただいた「生の声」を、口コミ特集記事として公開しました。ENEOSでんき公式Xアカウントをフォローのうえ、対象の投稿をリポストいただくと、抽選で200名さまにQUOカードPay 5,000円分をプレゼントいたします。※1

ぜひこの機会にご応募ください。

ENEOS Powerは、「今と未来のでんきをデザインし、人と地球の快適に挑戦し続ける ～Creating sustainable energy and society～」というパーパスのもと、新たなチャレンジを重ね、持続可能な社会への貢献を通じて、さらなる成長を目指してまいります。

＜本キャンペーン概要＞

■応募方法

１. ENEOSでんき公式Xアカウント（@ouchieneos）をフォロー

２. 対象のキャンペーン投稿をリポスト

計2回の対象投稿をリポストで当選確率が2倍に※1

Xで今すぐ応募する :https://x.com/ouchieneos

■応募期間

2025年9月8日（月）～9月30日（火）

■当選賞品

抽選で200名さまにQUOカードPay 5,000円分をプレゼント

■その他

今なら「家計にパワー!! おトクに切り替えキャンペーン」も実施中！

詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください※2

・ENEOSでんき(https://www.eneos-power.co.jp/denki/info-cp/25summer-02/?utm_source=owned&utm_medium=pr&utm_campaign=25summer_sns_cp&utm_content=prrelease_denki&companycode=2000&partnercode=113043&requiredState=11)

・ENEOSでんき/ENEOS都市ガス(https://www.eneos-power.co.jp/denkigas/info-cp/25summer-03/?utm_source=owned&utm_medium=pr&utm_campaign=25summer_sns_cp&utm_content=prrelease_denkigas&companycode=2000&partnercode=113043&requiredState=11)

※1 本キャンペーン詳細は応募規約をご確認ください。

※2 現行のお客さまのご使用状況・ご契約プランによっては、おトクにならない場合があります。

また、適用条件についてはキャンペーンサイトをご確認ください。

以上

【本キャンペーンお問合せ先】

ENEOSでんき・都市ガスカスタマーセンター

https://service.ouchi-eneos.jp/mypage/#/contact/form