株式会社Grand Central、創業5期目始動のご挨拶

株式会社Grand Central(本社：港区三田、代表取締役CEO：北口拓実)は創業5期目を迎えましたことをご報告させていただきます。

株式会社Grand Centralは、2025年8月末日をもちまして創業4期目を満了し、第5期を無事スタートする運びとなりました。 この記念すべき節目を迎えることができましたのも、ひとえに皆様の温かいご支援とご厚情の賜物と、社員一同心より感謝いたしております。

創業以来、私たちは「品質至上主義」を普遍の価値観として掲げ、邁進してまいりました。5期目となる今期は、『10年を創る1年に』をテーマとして掲げ、「営業革命」の実現に向けて、決意を新たにする所存でございます。

今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

つきましては、5期目始動にあたり、弊社代表取締役CEOならびに取締役からのご挨拶を掲載させていただきます。

代表取締役CEO 北口 拓実

Grand Centralは皆様のお力添えのもと、第5期を迎えることとなりました。

本年度のテーマは『10年を創る1年に』。次元を超える飛躍を実現すべく、組織の深化と挑戦を積み重ねてまいります。

私たちがこの1年で成し遂げるべきは、セールスコンサルティングを誰もが知るメジャーな事業として確立させ、セールスコンサルタントという職種の社会的プレゼンスを飛躍的に高めることです。この事業をインフラ化させ、誇りを持てるキャリアであると示すために、私たちは魂を燃やし、限界を超えて挑み続けます。

事業においては常識を凌駕する品質を追求し、業界の頂を獲ることを目指します。さらに社内ではAIとオペレーションの融合を武器に、生産性の限界を突破し、新たな価値を創出してまいります。

挑戦を恐れず未来を切り拓く存在として、第5期のGrand Centralにご期待ください。

取締役COO 吉田 有汰

先期のテーマである、「最大かつ最上のセールスコンサルティングカンパニー」を目指す上で、経営戦略責任者として予実管理体制の構築/運用や、データドリブン経営と全社を横断した事業戦略支援に従事し、新規事業の拡大やグループ会社の経営基盤構築、また社内DXの推進などに貢献することができた一方で、未来の事業成長戦略に可能性を感じる一年でもありました。 世の中のスタートアップの95％は4年で倒産すると言われている中で、5期目を迎えられたことは大変誇り高いことですが、倒産する一番の理由は市場競争に敗北することです。 他の追随を許さぬ成長を遂げ、業界のTOPに君臨するためには、いかなる勝負にも常に勝ち続けないといけません。 今期は全社売上の責任者として、常に勝つことそれすなわち目標達成をし続け、成長に貪欲な強い組織を目指していくと共に、サービスをより深化させ付加価値を創出し続けることで、クライアント様の成功を実現していきたいと思っています。

取締役CSO 青木 叶瑠

「最大かつ最上のセールスコンサルティングカンパニーへ」を事業テーマとしていた4期目は、事業モデルの更新や新規事業のスタートなどの挑戦を成功させたと共に、今後の飛躍的成長への新たな課題を発見できた非常に有意義な一年でした。

5期目については『10年を創る1年に』をテーマとして掲げています。他の追随を許さぬ成長を遂げていくために、事業、組織、ガバナンスなど全てのアップデートを図り、強靭な土台を築いていきます。

その中でも経営戦略の責任者として、「組織力の強化」に心血を注いでいきたいと考えています。コンサルティングビジネスにおいて、人がサービスであることは言うまでもありません。個が成長し、組織が強化されることでビジネスそのものがアップデートされ、中長期的な事業成長に向かっていきます。

決して真似できないメンバーやカルチャーを築き上げるためにも、組織デザインや育成体制のさらなる強化に励んでまいります。





■株式会社Grand Centralについて

株式会社Grand Centralは、セールス領域に特化したコンサルティングカンパニーでございます。東京に本社を置き、グループ会社含め名古屋・大阪の3拠点で事業を展開させていただいております。"営業革命"を体現するインフラカンパニーへというミッションを掲げ、クライアントの営業活動における課題を分析し、戦略立案の提案から、勝ちパターンのスキーム構築、営業代行、インハウス化に向けたDX支援や、定着に向けたセールスイネーブルメントなどのソリューションを提供しております。

■株式会社Grand Central 会社概要

会社名：株式会社Grand Central

東京本社：東京都港区三田3丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー15F

名古屋本社：愛知県名古屋市中区錦2-20-15 広小路クロスタワー21F

大阪オフィス：大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-10 ヴィアノード新大阪6F

TEL：052-228-4873（代表）

HP：https://grandcentral.jp/

サービスページ：https://service.grandcentral.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/grandcentral_official/

X：https://x.com/gcbx_official

note：https://note.com/grandcentral

事業内容：セールスデベロップメント／セールスDX／セールスイネーブルメント/セールスマーケティング