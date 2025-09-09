こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「シャインマスカット」から生まれた“赤いぶどう”「クイーンルージュ®」デザートが大手チェーンレストラン初登場！「シャインマスカット」9月17日(水)より同時発売！
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）が運営するデニーズは、2025年9月17日(水)より、デニーズ約100店舗で「クイーンルージュ®」を使用したデザート5品を販売します。また、約200店舗では、例年通り人気の「シャインマスカット」を使用したデザートの販売となります。
デニーズは、2018年よりシャインマスカットデザートを販売しており、大変ご好評いただいています。今年は、約200店舗でシャインマスカットデザートを継続販売し、その他約100店舗でクイーンルージュ®を使用したデザートを販売します。
クイーンルージュ®は、シャインマスカットから生まれた長野県オリジナル品種の赤ぶどうです。糖度20度の甘さを目指して栽培されたクイーンルージュ®は、特に果皮周辺の甘みが強く、シャインマスカットより皮が柔らかいため、皮ごと食べることができます。
クイーンルージュ®を6粒使用した美しい色味が際立つ「クイーンルージュ®のザ・サンデー」や、6月にリニューアルしたふわふわのパンケーキに赤ぶどうの魅力が詰まった「ガーデンパンケーキ～クイーンルージュ®」、ティータイムに最適な「クイーンルージュ®のパルフェ」や「クイーンルージュ®のちょこっとパルフェ」、素材の美味しさをそのまま味わえる「季節のフルーツ～クイーンルージュ®」の計5品をデニーズ約100店舗で販売します。
その他の店舗では、シャインマスカットデザートを販売します。上品な甘みとさわやかな芳香が広がるシャインマスカットデザートの計5品をお楽しみください。
クイーンルージュ®、シャインマスカットデザート販売期間に合わせて「夜パフェ」を楽しめるキャンペーンを開始します。デニーズアプリ会員さま限定で、毎日夜21:00～閉店までサンデーを200円引きで楽しめるクーポンを配信します。この機会にお得にお楽しみください。
▼お得なデニーズアプリを今すぐダウンロード！
【クイーンルージュ®デザート：販売店舗約100店舗】
クイーンルージュ®のザ・サンデー 1,790円（税込1,969円）
深い赤や紫に彩られた美しい層が目を引くザ・サンデー。マスカットの爽やかな香りと強い甘味が特徴のクイーンルージュ®を6粒使用。そのほか、ソルベ、ゼリー、クリーム、ソースと、赤ぶどうを使った多彩な素材を盛り合わせました。新しいぶどうの魅力に出会う、心躍る体験をぜひお楽しみください。
ガーデンパンケーキ～クイーンルージュ® 1,460円（税込1,606円）
深い赤色が美しいクイーンルージュ®が彩る、ふんわりと焼き上げたパンケーキ。なめらかなクリームや甘酸っぱい赤ぶどうソースで、見た目も華やかにデコレーションしました。ぶどうの爽やかな香りと濃厚な甘味が口いっぱいに広がる、贅沢なスイーツをぜひご賞味ください。
クイーンルージュ®のパルフェ 720円（税込792円）
クイーンルージュ®が彩る、秋らしく華やかな装いのパルフェ。ソルベ、クリーム、ゼリー、ソースと、赤ぶどうを味わう素材をバラエティ豊かに重ねました。チーズのコクとラズベリーの酸味がマッチした、ラズベリークリームチーズアイスも相性抜群。 ほどよいボリュームで赤ぶどうの味わいを満喫できるデザートです。
クイーンルージュ®のちょこっとパルフェ 540円（税込594円）
希少なぶどうのクイーンルージュ®を気軽に味わえる、お手頃サイズのデザート。ソルベ、ゼリー、クリームなど、赤ぶどうを使った素材をバランスよく盛り合わせました。食後はもちろん、甘いものを少しだけ食べたいときなど、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。
季節のフルーツ～クイーンルージュ® 4粒 590円（税込649円）
みずみずしいクイーンルージュ®の味わいをダイレクトに！フレッシュな果実を4粒、グラスでご提供します。マスカットの爽やかな香りと強い甘味が特徴で、種がなく皮ごと食べられます。一度食べたらトリコになる、クイーンルージュ®の魅力をデニーズでぜひ味わってください。
【シャインマスカットデザート：販売店舗約200店舗】
シャインマスカットのザ・サンデー 1,790円（税込1,969円）
つややかなシャインマスカットを使用した贅沢な味わいのザ・サンデー！
爽やかなソルベ、ジューシーなゼリー、まろやかなクリーム、フルーティーなソースなど、白ぶどうを使った素材をふんだんに。コクがありながらもすっきりとした味わいのレモンチーズクリームやイタリア産グラッパ酒が香るグラッパレーズンクリームチーズアイスを重ねて、味わい深く仕立てました。多様な素材が織りなす、上質なハーモニーをご堪能ください。
ガーデンパンケーキ～シャインマスカット 1,460円（税込1,606円）
フレッシュなシャインマスカットを宝石のようにちりばめた、見た目にも美しい一皿。ふんわりと焼き上げたパンケーキに、まろやかなクリームと風味豊かなマスカットソースを合わせて、フルーティーに仕立てました。ひんやりとした白ぶどうソルベやグラノーラのざくざくとした食感も味わいのアクセント。さまざまな味と食感に出会える、至福のひとときをお楽しみいただけます。
シャインマスカットのパルフェ 720円（税込792円）
みずみずしい旬のシャインマスカットをトッピング！爽やかな香りと上品な甘味が広がる、この時期にしか出会えないパルフェです。フレッシュなシャインマスカットをはじめ、ソルベ、クリーム、ゼリー、ソースと、白ぶどうを使った素材をたっぷりと。イタリアのお酒・グラッパが香る、グラッパレーズンクリームチーズアイスが味わいを引き立てます。ほどよいボリュームなので、サンデーは食べきれないという方にもおすすめです。
シャインマスカットのちょこっとパルフェ 540円（税込594円）
シャインマスカットを気軽に楽しむ、ちょこっとサイズのお手頃パルフェ。ソルベ、ゼリー、クリームなど、白ぶどうの風味を味わうさまざまな素材を盛り合わせました。フレッシュなシャインマスカットは、種がなく皮ごとパリッとお楽しみいただけます。爽やかな香りと上品な甘さは、食後のデザートにもぴったり。ちょこっとお手頃な価格もポイントです。
季節のフルーツ～シャインマスカット5粒590円（税込649円）
新鮮なシャインマスカットを5粒、そのまま味わうシンプルなデザート。デニーズでは、山梨県産や長野県産を中心に、食べ頃のシャインマスカットを産地リレーでお店に届けています。大粒で種がなく、皮ごとパリッと食べられるのも人気の理由。口いっぱいに広がる爽やかな香りと上品な甘味は格別です。
※マスカットソース、マスカットクリーム、白ぶどうゼリー、白ぶどうソルベに使われている品種はシャインマスカットではありません。
※赤ぶどうソース、ぶどうクリーム、赤ぶどうゼリー、赤ぶどうソルベに使われている品種はクイーンルージュ®ではありません。
※クイーンルージュ®は色・大きさにばらつきがあり、商品画像と異なる場合があります。
※「クイーンルージュ®」は長野県の登録商標です。
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合がございます。
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※一部販売していない時間帯があります。
※各提供店舗の詳細はHPをご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/grapes/
デニーズは、2018年よりシャインマスカットデザートを販売しており、大変ご好評いただいています。今年は、約200店舗でシャインマスカットデザートを継続販売し、その他約100店舗でクイーンルージュ®を使用したデザートを販売します。
クイーンルージュ®は、シャインマスカットから生まれた長野県オリジナル品種の赤ぶどうです。糖度20度の甘さを目指して栽培されたクイーンルージュ®は、特に果皮周辺の甘みが強く、シャインマスカットより皮が柔らかいため、皮ごと食べることができます。
クイーンルージュ®を6粒使用した美しい色味が際立つ「クイーンルージュ®のザ・サンデー」や、6月にリニューアルしたふわふわのパンケーキに赤ぶどうの魅力が詰まった「ガーデンパンケーキ～クイーンルージュ®」、ティータイムに最適な「クイーンルージュ®のパルフェ」や「クイーンルージュ®のちょこっとパルフェ」、素材の美味しさをそのまま味わえる「季節のフルーツ～クイーンルージュ®」の計5品をデニーズ約100店舗で販売します。
その他の店舗では、シャインマスカットデザートを販売します。上品な甘みとさわやかな芳香が広がるシャインマスカットデザートの計5品をお楽しみください。
クイーンルージュ®、シャインマスカットデザート販売期間に合わせて「夜パフェ」を楽しめるキャンペーンを開始します。デニーズアプリ会員さま限定で、毎日夜21:00～閉店までサンデーを200円引きで楽しめるクーポンを配信します。この機会にお得にお楽しみください。
▼お得なデニーズアプリを今すぐダウンロード！
【クイーンルージュ®デザート：販売店舗約100店舗】
クイーンルージュ®のザ・サンデー 1,790円（税込1,969円）
深い赤や紫に彩られた美しい層が目を引くザ・サンデー。マスカットの爽やかな香りと強い甘味が特徴のクイーンルージュ®を6粒使用。そのほか、ソルベ、ゼリー、クリーム、ソースと、赤ぶどうを使った多彩な素材を盛り合わせました。新しいぶどうの魅力に出会う、心躍る体験をぜひお楽しみください。
ガーデンパンケーキ～クイーンルージュ® 1,460円（税込1,606円）
深い赤色が美しいクイーンルージュ®が彩る、ふんわりと焼き上げたパンケーキ。なめらかなクリームや甘酸っぱい赤ぶどうソースで、見た目も華やかにデコレーションしました。ぶどうの爽やかな香りと濃厚な甘味が口いっぱいに広がる、贅沢なスイーツをぜひご賞味ください。
クイーンルージュ®のパルフェ 720円（税込792円）
クイーンルージュ®が彩る、秋らしく華やかな装いのパルフェ。ソルベ、クリーム、ゼリー、ソースと、赤ぶどうを味わう素材をバラエティ豊かに重ねました。チーズのコクとラズベリーの酸味がマッチした、ラズベリークリームチーズアイスも相性抜群。 ほどよいボリュームで赤ぶどうの味わいを満喫できるデザートです。
クイーンルージュ®のちょこっとパルフェ 540円（税込594円）
希少なぶどうのクイーンルージュ®を気軽に味わえる、お手頃サイズのデザート。ソルベ、ゼリー、クリームなど、赤ぶどうを使った素材をバランスよく盛り合わせました。食後はもちろん、甘いものを少しだけ食べたいときなど、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。
季節のフルーツ～クイーンルージュ® 4粒 590円（税込649円）
みずみずしいクイーンルージュ®の味わいをダイレクトに！フレッシュな果実を4粒、グラスでご提供します。マスカットの爽やかな香りと強い甘味が特徴で、種がなく皮ごと食べられます。一度食べたらトリコになる、クイーンルージュ®の魅力をデニーズでぜひ味わってください。
【シャインマスカットデザート：販売店舗約200店舗】
シャインマスカットのザ・サンデー 1,790円（税込1,969円）
つややかなシャインマスカットを使用した贅沢な味わいのザ・サンデー！
爽やかなソルベ、ジューシーなゼリー、まろやかなクリーム、フルーティーなソースなど、白ぶどうを使った素材をふんだんに。コクがありながらもすっきりとした味わいのレモンチーズクリームやイタリア産グラッパ酒が香るグラッパレーズンクリームチーズアイスを重ねて、味わい深く仕立てました。多様な素材が織りなす、上質なハーモニーをご堪能ください。
ガーデンパンケーキ～シャインマスカット 1,460円（税込1,606円）
フレッシュなシャインマスカットを宝石のようにちりばめた、見た目にも美しい一皿。ふんわりと焼き上げたパンケーキに、まろやかなクリームと風味豊かなマスカットソースを合わせて、フルーティーに仕立てました。ひんやりとした白ぶどうソルベやグラノーラのざくざくとした食感も味わいのアクセント。さまざまな味と食感に出会える、至福のひとときをお楽しみいただけます。
シャインマスカットのパルフェ 720円（税込792円）
みずみずしい旬のシャインマスカットをトッピング！爽やかな香りと上品な甘味が広がる、この時期にしか出会えないパルフェです。フレッシュなシャインマスカットをはじめ、ソルベ、クリーム、ゼリー、ソースと、白ぶどうを使った素材をたっぷりと。イタリアのお酒・グラッパが香る、グラッパレーズンクリームチーズアイスが味わいを引き立てます。ほどよいボリュームなので、サンデーは食べきれないという方にもおすすめです。
シャインマスカットのちょこっとパルフェ 540円（税込594円）
シャインマスカットを気軽に楽しむ、ちょこっとサイズのお手頃パルフェ。ソルベ、ゼリー、クリームなど、白ぶどうの風味を味わうさまざまな素材を盛り合わせました。フレッシュなシャインマスカットは、種がなく皮ごとパリッとお楽しみいただけます。爽やかな香りと上品な甘さは、食後のデザートにもぴったり。ちょこっとお手頃な価格もポイントです。
季節のフルーツ～シャインマスカット5粒590円（税込649円）
新鮮なシャインマスカットを5粒、そのまま味わうシンプルなデザート。デニーズでは、山梨県産や長野県産を中心に、食べ頃のシャインマスカットを産地リレーでお店に届けています。大粒で種がなく、皮ごとパリッと食べられるのも人気の理由。口いっぱいに広がる爽やかな香りと上品な甘味は格別です。
※マスカットソース、マスカットクリーム、白ぶどうゼリー、白ぶどうソルベに使われている品種はシャインマスカットではありません。
※赤ぶどうソース、ぶどうクリーム、赤ぶどうゼリー、赤ぶどうソルベに使われている品種はクイーンルージュ®ではありません。
※クイーンルージュ®は色・大きさにばらつきがあり、商品画像と異なる場合があります。
※「クイーンルージュ®」は長野県の登録商標です。
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合がございます。
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※一部販売していない時間帯があります。
※各提供店舗の詳細はHPをご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/grapes/