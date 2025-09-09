「シャインマスカット」から生まれた“赤いぶどう”「クイーンルージュ®」デザートが大手チェーンレストラン初登場！「シャインマスカット」9月17日(水)より同時発売！

季節のフルーツ～クイーンルージュ® 4粒 590円（税込649円）みずみずしいクイーンルージュ®の味わいをダイレクトに！フレッシュな果実を4粒、グラスでご提供します。マスカットの爽やかな香りと強い甘味が特徴で、種がなく皮ごと食べられます。一度食べたらトリコになる、クイーンルージュ®の魅力をデニーズでぜひ味わってください。