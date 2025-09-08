インドネシア政府機関と衛星データを利用したモニタリング技術の実装に向けた基本合意書(MoU)を締結

Space Tech Accelerator株式会社

「宇宙技術で、世界平和に挑む」をミッションに掲げるSpace Tech Accelerator株式会社（本社：東京都荒川区、代表：平賀 元気、以下「STA」）は、自然由来のカーボンプロジェクトのためのdMRVソリューションを開発する株式会社Archeda (東京都千代田区、代表取締役：津村 洸匡、以下「Archeda」(読み：アルケダ)）と共同で、インドネシア農業省Indonesia Agency for Agricultural Agency for Agricultural Engineering and Modernization(以下、BRMP）と2025年8月7日付けで衛星データを利用したAWDモニタリング技術の実装に向けた基本合意書(MoU)を締結しました。

MoU調印式の様子（8月7日）



本基本合意書は、衛星データを利用したモニタリング技術を通じて、Archedaが間断灌漑（AWD）導入によるメタンガス削減効果や水管理状況を可視化し、農業における生産性向上を実現していくことを目的としています。今後、インドネシア政府機関が管理する圃場にて、モニタリング技術の実装に向けた実証実験や、AWDプロジェクトのフィージビリティスタディを実施していき、最終的にはインドネシア全土へのAWDの導入及び衛星データによるモニタリングを展開していくことを目指していきます。

【Space Tech Accelerator株式会社について】

Space Tech Acceleratorは「宇宙技術で、世界平和に挑む。」をミッションに掲げ、公平で持続可能な世界を目指しています。人工衛星による宇宙からの視点と、現場主義にもとづく地上の実行力を組み合わせ、農業・林業・エネルギー領域を中心とした様々な領域における事業開発を行ってます。

社名：Space Tech Accelerator株式会社

創業：2023年6月1日

事業内容：宇宙技術の社会実装、宇宙ビジネス開発

代表者：平賀 元気

コーポレートサイト： https://spacetechaccelerator.com/