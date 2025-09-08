世界初※、水だけでウイルスを99.9％減少させる空気ケア製品「moya（モヤ）」製品発表会のご案内
この度、プルガティオ株式会社は、大手建設会社 安藤ハザマ技術研究所と共同研究を行った次世代の空気ケア製品「moya（モヤ）」の正式発表に際し、メディア関係者の皆さま向けの製品発表会を実施いたします。
※ 純水を使用した浮遊ウイルス減少システムとして世界初。自社調べ（2025年8月）
製品発表会概要
＜開催概要＞
製品名: moya（モヤ）
日付：2025年9月19日（金）
会場：プルガティオ株式会社本社（東京都千代田区二番町１-２）
第1セッション
受付：10:00～（9:30開場）
プレゼンテーション開始：10:30～11:30
タッチ＆トライ：11:30～12:00
第2セッション
受付：13:00～（12:30開場）
プレゼンテーション開始：13:30～14:30
タッチ＆トライ：14:30～15:00
＜登壇者＞
プルガティオ株式会社 代表取締役 森久 康彦
安藤ハザマ技術研究所 青木 貴均
技術顧問弁理士 オリエント特許事務所 代表 山城 正機
＜会場情報＞
会場名：プルガティオ株式会社
住所：東京都千代田区二番町１-２
＜参加特典＞
「moya」実機 をそのままお持ち帰りいただけます。
また、ご希望の方には、取材用の追加資料・製品技術資料もご提供します
＜お申し込み方法＞
下記フォームより、9月17日（水）18時までにご登録ください。
フォームはこちら https://forms.gle/5Uh1NjGfhLyaKyAj7
並びに、今回のプロモーション担当 松田 信行宛にメールを頂けますと幸いです。
連絡先はこちら matsudad55@matsudad55.com
プロダクトについて
「moya」は、世界初※の技術により、水道水のみで空気中のウイルスを99.9%以上減少させる革新的なプロダクトです。
※ 純水を使用した浮遊ウイルス減少システムとして世界初。自社調べ（2025年8月）
薬剤/添加物を一切使用せず 、0.05～0.5マイクロメートルの微細な純水ミストが空間中を循環し、ウイルスを能動的に減少させるという、全く新しいアプローチを実現しました。
ウイルス対しては、99.9%の減少効果（※安藤ハザマ技術研究所にて計測を実施）を実証しており、今夏の猛暑や、秋季～冬季と一年中を通して換気がしにくい環境において安心・安全な空間を実現します。
また、直近の実績として既存プロダクトでは「東京2020オリンピック」への導入内定実績も持ち、関連のプロダクト累計販売15,000台以上と、その信頼性と市場からの高い評価が裏付けられています。
発表会当日は、開発の中核を担ったプルガティオ 代表 森久康彦が登壇し、プロダクトの開発に至った背景や、独自の「ウイルスリダクションシステム」の技術的な特長、そして効果について、実証データや実例を交えながら詳しくご説明いたします。
また、ご参加いただいた皆様には、「moya」の実機をそのままお持ち帰りいただけるよう1台ずつご提供いたします。社内やご家庭での検証・ご使用にお役立ていただけます。
ぜひこの機会にご参加いただき、最先端/次世代の空気ケア技術をご体感ください。
皆さまのお越しを心よりお待ちしております。
本件に関するご取材・事前質問も受け付けております。
お問い合わせ先
プルガティオ株式会社 広報担当：前田 知秀
TEL 03-6910-0698
MAIL os@dvac.co.jp
プロモーション担当：松田 信行
メール：matsudad55@matsudad55.com
TEL：090-4532-8839