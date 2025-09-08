世界初※、水だけでウイルスを99.9％減少させる空気ケア製品「moya（モヤ）」製品発表会のご案内

プルガティオ株式会社

この度、プルガティオ株式会社は、大手建設会社 安藤ハザマ技術研究所と共同研究を行った次世代の空気ケア製品「moya（モヤ）」の正式発表に際し、メディア関係者の皆さま向けの製品発表会を実施いたします。

製品発表会概要

＜開催概要＞

製品名: moya（モヤ）

日付：2025年9月19日（金）

会場：プルガティオ株式会社本社（東京都千代田区二番町１-２）

第1セッション

受付：10:00～（9:30開場）

プレゼンテーション開始：10:30～11:30

タッチ＆トライ：11:30～12:00

第2セッション

受付：13:00～（12:30開場）

プレゼンテーション開始：13:30～14:30

タッチ＆トライ：14:30～15:00

＜登壇者＞

プルガティオ株式会社 代表取締役 森久 康彦

安藤ハザマ技術研究所 青木 貴均

技術顧問弁理士 オリエント特許事務所 代表 山城 正機

＜会場情報＞

会場名：プルガティオ株式会社

住所：東京都千代田区二番町１-２

＜参加特典＞

「moya」実機 をそのままお持ち帰りいただけます。

また、ご希望の方には、取材用の追加資料・製品技術資料もご提供します

＜お申し込み方法＞

下記フォームより、9月17日（水）18時までにご登録ください。

フォームはこちら https://forms.gle/5Uh1NjGfhLyaKyAj7

並びに、今回のプロモーション担当 松田 信行宛にメールを頂けますと幸いです。

連絡先はこちら matsudad55@matsudad55.com

プロダクトについて

「moya」は、世界初※の技術により、水道水のみで空気中のウイルスを99.9%以上減少させる革新的なプロダクトです。

※ 純水を使用した浮遊ウイルス減少システムとして世界初。自社調べ（2025年8月）

薬剤/添加物を一切使用せず 、0.05～0.5マイクロメートルの微細な純水ミストが空間中を循環し、ウイルスを能動的に減少させるという、全く新しいアプローチを実現しました。

ウイルス対しては、99.9%の減少効果（※安藤ハザマ技術研究所にて計測を実施）を実証しており、今夏の猛暑や、秋季～冬季と一年中を通して換気がしにくい環境において安心・安全な空間を実現します。

また、直近の実績として既存プロダクトでは「東京2020オリンピック」への導入内定実績も持ち、関連のプロダクト累計販売15,000台以上と、その信頼性と市場からの高い評価が裏付けられています。

発表会当日は、開発の中核を担ったプルガティオ 代表 森久康彦が登壇し、プロダクトの開発に至った背景や、独自の「ウイルスリダクションシステム」の技術的な特長、そして効果について、実証データや実例を交えながら詳しくご説明いたします。

また、ご参加いただいた皆様には、「moya」の実機をそのままお持ち帰りいただけるよう1台ずつご提供いたします。社内やご家庭での検証・ご使用にお役立ていただけます。

ぜひこの機会にご参加いただき、最先端/次世代の空気ケア技術をご体感ください。

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

本件に関するご取材・事前質問も受け付けております。

お問い合わせ先

プルガティオ株式会社 広報担当：前田 知秀

TEL 03-6910-0698

MAIL os@dvac.co.jp

プロモーション担当：松田 信行

メール：matsudad55@matsudad55.com

TEL：090-4532-8839