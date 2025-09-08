ヒトトヒトホールディングス株式会社×株式会社MOTIVATEDの人材育成協業
ヒトトヒトホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：松本 哲裕、以下
「ヒトトヒト」）は、ヒトトヒトグループで働きながら、最適な育成を受ける事ができる育成システム「HITO-KaiKA(ヒトカイカ)」を用いて、雇用している登録人材の研修受講希望者へ継続的な育成支援を行っております。
・ヒトトヒトグループ在籍中に将来目指したい職種で役に立つスキルを習得
・スキル習得者に就職先企業などを紹介
この度、博報堂が出資する、株式会社MOTIVATED（呼称：モチベーテッド、本社：東京都中央区銀座、代表取締役：大倉 誠一、以下「MOTIVATED」）と共同で人材育成の取り組みを行いました。
１． ヒトトヒトの育成システム「HITO-KaiKA(ヒトカイカ)」とMOTIVATEDの専門的研修による相互育成の実施
本取り組みでは、働きながら、ヒトトヒトが独自開発したAI型人材育成システム「HITO-KaiKA(ヒトカイカ)」で約6ヵ月間の学習を通じてWebデザインの基礎力を高めた対象者に対し、更にMOTIVATEDのWebサイト制作のスキルを学ぶ機会を提供。2名の登録人材が、未経験ながらも合計8ヶ月間でWebサイト制作スキルを習得、実際のサイト制作ができるまでに成長しました。
※MOTIVATEDのWebデザインコース（Studio）を受講
受講者が制作したWebサイト
URL：https://hito-kaika.com/
２． 両社の経験や知見を活かした、長期的な協業の検討
今回の成果を受け、「HITO-KaiKA(ヒトカイカ)」の育成システムとMOTIVATEDの育成プログラムおよび両社の知見が、より実践的な人材育成を叶えるものであると考えております。
ヒトトヒトは多様な人材を雇用しており、また、MOTIVATEDはデジタル領域におけるリスキリングを強みにしていることから、両社は今後、Webデザイン分野に限らず、さまざまなデジタル領域における人材育成を検討してまいります。
■ヒトトヒトホールディングス株式会社について
1974年に創業した日本総業を源流とし、ホールディングス化や商号変更等を経て、現在はヒトトヒトホールディングスとして事業を展開。ビルマネジメント事業、スポーツイベント等のイベントマネジメント事業、人財サポート事業の3領域を軸にしています。警備や清掃などの専門性が必要とされる業務はもちろんのこと、イベント運営・販売・事務、工場・倉庫作業といった「人の力」を必要とするありとあらゆる業務を担当し、お客様とともに課題解決を目指し取り組みを推進しています。創業以来、累計1,000社以上の企業をご支援しており、今後も業務範囲・展開地域を拡大してまいります。
会社名：ヒトトヒトホールディングス株式会社
所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目21番9号
代表者：代表取締役 松本 哲裕
設立：2019年7月
URL：https://www.hitotohito.co.jp/
グループ会社：ヒトトヒト株式会社、ヒトトヒトキャリアライズ株式会社、株式会社エース警備保障、株式会社エースガード、株式会社ノティオ
株式会社MOTIVATED
所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F
代表者：代表取締役 大倉 誠一
URL：http://motivated.co.jp
事業内容：法人・個人向けリスキリング事業およびエージェンシー事業
■本件に関するお問い合わせ先
ヒトトヒトホールディングス株式会社
広報担当：小出、松山
メールアドレス：pr@hitotohito.co.jp