【株式会社Kiei】「緑十字展2025」に出展いたします（9月10日～12日開催）

株式会社Kiei

9月10日（水）～12日（金）にインテックス大阪で開催される「緑十字展2025（主催：中央労働災害防止協会）」に、株式会社Kieiが出展いたします。

弊社ブースでは、労働安全衛生分野におけるAIエージェントやRAGを活用した最新ソリューションをご紹介。属人化しやすい安全管理業務の標準化や、膨大な安全書類・マニュアルの自動整理、KY活動・ヒヤリハット報告の効率化など、現場の安全文化の定着と生産性向上を両立する具体的な事例をご案内いたします。

■イベント概要

イベント名：緑十字展2025

日程：2025年9月10日 10:00～17:30 / 9月11日 9:00～17:00 / 9月12日 9:00～15:00

会場：インテックス大阪（6号館C・Dゾーン）

主催：中央労働災害防止協会（JISHA）

■このような方におすすめ

・安全衛生業務の効率化・デジタル化に関心のある方

・KY活動・ヒヤリハット共有をより実効性ある形に進化させたい方

・属人化した安全管理ノウハウを標準化・継承したい方

・最新の「安全×AI」活用事例を知りたい方

■展示内容（一部紹介）

・AIによるKY活動支援・自動議事録生成

・ヒヤリハット・インシデントレポートの自動作成システム

・安全教育資料・マニュアルの自動作成・検索ツール

・安全衛生書類の自動チェック・標準化支援システム

展示会詳細はこちら↓

https://kiei-inc.jp/news/8x0Bp8Ry

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ご不明点・ご質問などはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら(https://preview.studio.site/live/moWvdlJxq6/contact)