ISMS未経験のソフトウェアエンジニアが、コンサルなしで認証取得・運用を実現。

SecureNavi株式会社

メーカーと代理店をマッチングするプラットフォーム「TAAAN」、メーカーと企業の意思決定者を結ぶ紹介プラットフォーム「TAAAN Referral」等、複数の主力事業を運営する株式会社KAENが、ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」を導入し、未経験かつメインの業務と両立しながらも、ISMS認証の効率的な取得・運用を実現したことをお知らせいたします。

ISMS認証の取得・運用経験がなく、コストを抑えたいならSecureNavi一択。

株式会社KAENは、2023年9月にSecureNaviを導入し、2024年4月にISMS認証を取得、その後翌年の2025年4月に認証の維持審査を通過しました。

◼︎主な導入の効果

・ISMSに関する知識や経験がないソフトウェアエンジニアでも、本業と並行して期日通りにISMS認証を取得

・初年度の手厚いサポートにより、認証取得後の運用の自走を実現

・SecureNavi運用経験者の新メンバーに、スムーズに業務の引き継ぎを実施

株式会社KAEN ソフトウェアエンジニア 野中様コメント

SecureNaviを活用し、ローコストかつ短期間でのISMS認証取得を叶えることができました。カスタマーサクセスの方との打ち合わせで疑問を解消できたり、スケジュールやタスクの管理をマネジメントしていただいたこともあり、認証取得の翌年以降に自社主導で運用できる力がついた点もありがたかったです。

印象に残ったことの一つが、「SecureNavi」という共通言語があったおかげで、認証の審査や社内の担当引き継ぎにおいてもスムーズに対応できた点です。審査においては、審査員の方がSecureNaviを使った審査の経験者だったこともあり、スムーズに進められました。また、社内でISMSの運用業務を引き継ぐ際も、引き継ぎ先の方が前職でSecureNaviを使ったISMS認証の運用経験があり、非常に効率よく業務を引き継ぐことができました。

株式会社KAENについて

「時代を変える産業に火をつける」をミッションに掲げ、メーカーと代理店をマッチングするプラットフォーム「TAAAN」、メーカーと企業の意思決定者を結ぶ紹介プラットフォーム「TAAAN Referral」、法人向けパスワード管理ツール「パスクラ」、AIを活用したスカウト代行サービス「Scout Base」等の事業を運営しています。

https://kaen-inc.com/

ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」について

SecureNaviは、ISMS認証やPマークにおける取り組みを効率化し、組織の情報セキュリティレベルを向上させるクラウドサービスです。従来のようなExcelやWordによるアナログな運用を削減し、無駄のない必要最低限の工数・リソースで認証取得・運用が可能になります。担当者の生産性を向上させるとともに、自社に最適かつ形骸化しない情報セキュリティ体制の構築を実現します。

SecureNavi株式会社について

■ 会社概要

会社名：SecureNavi株式会社

代表者：代表取締役CEO 井崎友博

設立：2020年1月

所在地：〒108-6022 東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟22階SPROUND内

■ 提供サービス

ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」 https://secure-navi.jp/

