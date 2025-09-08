デジタルデータソリューション、デジタルデータフォレンジックのサービスサイトを全面リニューアル

デジタルデータソリューション株式会社

デジタルデータソリューション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：熊谷 聖司、以下デジタルデータソリューション）は、2025年9月3日、同社が展開する「デジタルデータフォレンジック（DDF）」のサービスサイトを全面リニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、情報へのアクセスのしやすさ、サイト表示速度、視認性の向上を図り、より快適にご利用いただけるウェブサイトへと進化させました。

デジタルデータフォレンジックのサービスサイトを全面リニューアル

デジタルデータフォレンジック公式サイト

デジタルデータフォレンジック（以下DDF）は、不正アクセスや内部不正、情報漏えいなど、企業活動におけるサイバーインシデントの調査・解析に特化した法人向けフォレンジックサービスです。DDFは累計ご相談件数3.9万件以上の実績、世界水準の技術力と、最速15分で初動対応開始可能という迅速な対応力を武器に、インシデントの原因を「デジタル証拠（ログやデータ痕跡）」から解明し、事実関係の特定から再発防止策の提案までを一貫して支援しています。

高度化・巧妙化するサイバーリスクに対して、企業が的確な判断を行い、安心して事業を継続できるよう、専門的な支援を提供し続けることがデジタルデータソリューションの使命です。このたびのサイトリニューアルでは、法人ユーザーが必要な情報に迅速かつ的確にアクセスできるよう、以下の点を中心に改善を行いました。

サイトリニューアルの主なポイント- 専門性の高いサービスを、誰にでも分かりやすく初めてデジタルフォレンジックをご検討される企業様でも、目的や状況に応じて必要な情報にすぐたどり着けるよう、サイト構成とデザインを刷新しました。文字サイズ・配色・導線設計など、視認性・操作性の両面から改善し、専門用語が多い分野でも理解しやすい説明に統一しています。- 情報導線の最適化で、迅速な対応をサポート「不正アクセスが疑われる」「内部不正が起きたかもしれない」といった課題別に、対応フローやサービス内容がすぐ確認できるよう導線を見直しました。加えて、「より必要な情報を、より分かりやすい位置に表示する」ことを重視し、サービス理解をサポートするための情報設計を強化。特に事例紹介ページでは、デジタルデータソリューションが実際に対応した事例を増やし、企業様がご自身の状況に近いケースをより見つけやすく・理解しやすくなるよう構成を改善しました。お問い合わせまでのステップもシンプルにし、スピードが求められる状況下でも迅速にご相談いただける設計となっています。- 表示速度を大幅改善し、ストレスのない閲覧体験を実現緊急時に必要なページがすぐ表示されるよう、サイト全体の軽量化や表示処理の最適化を実施し、スマートフォンやタブレットなど、さまざまな端末でもスムーズに閲覧できるようになりました。

今後の展望

今後は、より具体的な対応事例の紹介や、何の調査が必要か分からないといった方向けの診断コンテンツなど、よりお客様に役立つコンテンツの拡充を進めてまいります。

DDFはこれからも、不正アクセスや情報漏えいなどのトラブル発生時に、原因や影響範囲を迅速かつ正確に明らかにする「調査・分析」を行うとともに、平時からのリスク対策といった「予防策」の提案にも取り組んでまいります。

法人のお客様が安心して事業を継続できるよう、インシデント対応と未然防止の両面からサポートを強化していきます。

公式サイトはこちら :https://digitaldata-forensics.com/

デジタルデータフォレンジックについて

デジタルデータフォレンジックは、機器の故障や犯罪・不正アクセスなどにより消されたデータを復元し、証拠データやログの調査・解析を行って、調査結果を報告するサービスです。累計相談件数は3.9万件を超え、殺人事件や規制薬物の密売等の事件に対する捜査協力の実績を誇ります。

急増するハッカーによるサイバー攻撃の被害調査や、社内不正・情報漏えい調査、デジタル遺品の調査解析など、幅広く対応しております。大企業のみならず標的になりやすい中小企業も利用できるフォレンジックサービスです。

事業内容 ：デジタルデータ鑑識サービスの提供

会社概要

「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します。」という理念のもと、国内市場売上No.1の実績を持つ<データリカバリー事業>をはじめ、サイバーインシデントや社内不正の調査を行う<フォレンジクス事業>、24時間365日の監視でサイバー攻撃から企業を守る<サイバーセキュリティ事業>の3事業を展開するデータセキュリティカンパニーです。

全国49万件以上のデータインシデントに対応しているDDSは、世界最先端の技術で、DX化が進む社会にデジタルデータの安心・安全を提供します。

名称 ：デジタルデータソリューション株式会社（https://digitaldata-solution.co.jp/）

所在地 ：〒106-6115 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15階

代表者 ：代表取締役社長 熊谷 聖司

設立 ：1999年6月

資本金等：3億4,000万円（2024年8月末日時点資本準備金を含む）

事業内容：フォレンジクス事業、サイバーセキュリティ事業、データリカバリー事業