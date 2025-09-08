東京システムハウス株式会社

ITサービスの提供を行う東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「当社」）は、2025年9月17日（水）、24日（水）にBPR推進事例紹介セミナーをオンライン開催いたします。

RPAは業務効率化の手段として広く普及していますが、その効果を最大化するためには、業務プロセス自体を見直す BPR（Business Process Reengineering） との組み合わせが不可欠です。本セミナーでは、仙台銀行様が実践してきた取り組みを現場の視点からご紹介します。

＜本セミナーの詳細・お申込みはこちら＞

URL：https://www.rpa-sol.tsh-world.co.jp/news/event/news_1202.html

■セミナー内容

実際の事例をもとに、以下のテーマについて具体的に解説します。業務効率化やDX推進の初期フェーズに取り組む金融機関様にとって、実践的なヒントとなる内容です。

● DX推進室の立ち上げと体制づくり

● スキルゼロから始まったBPR・RPA推進の工夫

● 試行錯誤を重ねたツール選定・業務選定の考え方

● 累積58,250時間削減の実績

● 社内展開・啓蒙活動、生成AIへの展望

■開催概要

【前編】スキルゼロからの挑戦 ― 体制・ツール活用・業務選定の舞台裏

・日時：2025年9月17日（水） 11:00～11:30

・開催方法：オンライン（Zoomウェビナー）

・対象者：業務効率化・DXの取り組みを検討・推進されている金融機関のご担当者様

・参加費：無料

【後編】RPA と生成 AI でつなぐ次の一手 ― 成果と社内展開のリアル

・日時：2025年9月24日（水） 11:00～11:30

・開催方法：オンライン（Zoomウェビナー）

・対象者：業務効率化・DXの取り組みを検討・推進されている金融機関のご担当者様

・参加費：無料

本セミナーのお申し込みは、以下のURLよりお願いいたします。

URL：https://www.rpa-sol.tsh-world.co.jp/news/event/news_1202.html

■RPA Solutionについて

当社は、エンタープライズ向けRPA製品「SS&C Blue Prism」の導入・運用支援サービスを提供しています。PoCからトレーニング、サーバ構築、開発・運用支援まで、導入プロセス全体を一貫してサポートします。金融業界をはじめとした実績も多数あり、Blue Prism認定開発者資格を持つエンジニアが豊富な知見をもとにお客様のRPA導入を支援します。

URL：https://www.rpa-sol.tsh-world.co.jp/

■東京システムハウスについて（https://www.tsh-world.co.jp/）

お客様のビジネス戦略まで踏み込んだシステムの企画、開発、運用保守、マイグレーションサービス、パッケージソフトの企画、開発などを手がける独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウをもとに、AIやIoTを活用した開発やデータ利活用分野にも積極的に挑戦しています。ロボティクス、クラウド、オープンソース等、より高度で最新の技術・ハードウェアを利用した当社独自の製品・サービスの提案とサポートでお客様の発展に貢献してまいります。

代表取締役：林 知之

本社住所 ：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立 ：1976年

【本件に関する問い合わせ先】

東京システムハウス株式会社

デジタルオートメーション部

Mail：rpa-sales@tsh-world.co.jp

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。