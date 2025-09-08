＜イノチオグループ＞花きの生産大国コロンビアに新拠点設立

イノチオ精興園株式会社

イノチオグループ（本社：愛知県豊橋市、代表：石黒 功）の海外子会社で、花きの育種事業を行うフロリテック社（本社：オランダ）は、南米コロンビアのアンティオキア県に新拠点を設立しました。

コロンビアは北米向けの切り花の生産大国であり、花きの輸出額はオランダに次ぐ世界第二位を誇ります。コロンビアは赤道直下に位置し、そして標高2000m以上の地理的利点を活かし、カーネーションやバラ、キクをはじめ、年間を通して安定した切り花生産ができるのが強みです。

コロンビアのアンティオキア県の新拠点

フロリテックは2007年にキクの育種家が中心となってオランダで創業、2017年からコロンビアでの営業を開始、その後2019年にイノチオグループに加わり、コロンビアをグローバル戦略の重点国に定め、キク品種の販売と投資を行ってきました。新拠点においては、品種開発および国内向け穂木生産、営業を行う体制を構築しました。同社の強みであるサンティニマムを中心にスプレーマムやグループ会社のイノチオ精興園（本社：広島県府中市）と共同開発したディスバッドマムをラインナップに加え、花き生産者と消費者に新たな価値を提供していきます。

サンティニマム Miller、Valerio、Whynotシリーズディスバッドマム

8月にアンティオキア県で行われたキクの品種展示会である『Chrysanthemum Week』期間中に新拠点のオープニングを行いました。展示会にはコロンビアやエクアドルの生産者グループや米国の流通業者など250名を超える来場者がありました。

『Chrysanthemum Week』での展示の様子