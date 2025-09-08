4M株式会社、株式会社イロップおよびTHE WHY HOW DO COMPANY株式会社との資本業務提携を決定

4M株式会社

4M株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：村田寛治、以下「4M」）は、株式会社イロップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋洋介、以下「イロップ」）、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社（本社：東京都新宿区、代表執行役員CEO：亀田信吾、以下「ワイハウ」）と資本業務提携を行いました。

本提携により、4Mが持つM&A・FASの知見とファイナンス支援体制を活かし、イロップの成長を後押しするとともに、ワイハウの現場主義に根ざしたマーケティング・経営支援を掛け合わせ、美容業界に新たな価値を創出してまいります。

提携の背景と目的

4Mは投資と経営支援を通じて企業の成長に伴走してきました。今回の提携では、パーソナライズカラーケアサービス「irop」を展開するイロップ社が切り拓く「アフターサロンケア市場」に対して、当社のスタートアップ支援や財務アドバイザリーの知見を提供します。

また、当社グループ会社のSEEDER株式会社は「顧客インサイト × AI」でイノベーションを加速させる『Future Store』(https://services.sd-futurestore.com/#anchor-whatis)を基軸に、生活者の未来洞察を通じて企業のイノベーションを支援しています。将来的には、イロップ社の顧客データやサービス改善に活かすことで、より確度の高い商品開発や市場創造につなげられると考えています。

また、ワイハウ社が得意とする生活者研究・マーケティング支援と組み合わせることで、「未来洞察 × AI × 現場主義」という三位一体の連携が実現し、美容領域にとどまらず幅広い業界でのオープンイノベーションへと展開できると考えています。

4Mは今後も、投資と経営支援を通じて企業の成長に伴走するとともに、グループとしての強みを活かし、社会に新たな価値を提供してまいります。

各社代表コメント

株式会社イロップ 代表取締役社長 高橋洋介 様

「今回、4M社およびワイハウ社と共に資本業務提携を結ぶことができ、大変心強く思っております。私たちの掲げる『アフターサロンケア市場』の拡大に向けて、両社の強みを掛け合わせることで、より多くのお客様に価値を届けられると確信しています。」

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 代表執行役員CEO 亀田信吾 様

「イロップ社の挑戦は、美容業界に新しい現場主義の風を吹き込むものです。4M社との協働により、ファイナンスと経営支援の両輪で伴走し、アフターサロンケア市場における革新を加速させたいと考えています。」

4M株式会社 代表取締役社長 村田寛治

「今回の提携は、スタートアップ支援に力を注いできた当社にとっても非常に意義深いものです。イロップ社が切り拓くアフターサロンケア市場において、4Mの知見を活かし、ワイハウ社と共に成長を力強く後押ししてまいります。」

会社概要

株式会社イロップ

所在地：東京都渋谷区代々木1-58-5 代々木吉野ビル5階

設立：2023年7月

代表者：代表取締役社長 高橋洋介

事業内容：髪色ケア診断およびパーソナライズカラーケアサービス「irop（イロップ）」の運営

URL：https://irop.jp/shop/

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立：2004年7月

上場：2006年10月（東証スタンダード：3823）

代表者：代表執行役員CEO 亀田信吾

事業内容：事業承継・経営指導・マーケティング支援

URL：https://twhdc.co.jp

4M株式会社

所在地：東京都港区北青山3-6-19 バイナリー北青山ビル10階

設立：2016年11月

代表者：代表取締役社長 村田寛治

事業内容：事業投資、FAS

URL：https://sd-form.jp（4M）

URL：https://lp.seeder.inc/（SEEDER）