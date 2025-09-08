SECRET NUMBER出身・JINNY、初のソロミニアルバム『Towards the Light』を9月8日リリース
グローバルK-POPガールズグループ SECRET NUMBER の元メンバーとして活躍した JINNY（ジニー） が、初のソロミニアルバム『Towards the Light』を2025年9月8日（月）にリリースいたします。
「 Towards the Light Jacket 」 Photo
本作は、「光の射す方へ」 というタイトルの通り、
“自分自身の光を信じ、未来へと進む” というメッセージをテーマに制作された意欲作。
JINNY自身が作詞・作曲に参加し、アーティストとしての新たなスタートを強く刻む作品となっています。
制作には、BTS、嵐、M!LK など数々のヒット曲を手がけてきた 岡嶋かな多氏 の制作チームをはじめ、国内外で活躍するクリエイター陣が参加。プロデューサーには浜崎あゆみやSHINeeのボーカルディレクションを担当してきた 近藤章裕氏 が加わり、サウンド面でも高い完成度を誇る仕上がりとなっています。
収録楽曲紹介
Everglow
本作のタイトル曲で、2025年8月23日に先行配信およびミュージックビデオが公開された。ロックのパワーとモダンなエレクトロが融合したエネルギッシュなアンセムで、鋭いラップと洗練されたボーカルが交差する。歌詞のテーマは「挑戦と再生」。サビの「I won’t stop, NO NO」が強い意志を象徴し、夜明け前を駆け抜けるような疾走感が印象的な一曲。
LIGHTS
エモーショナルなメロディと疾走感のあるラップに、EDM的なビルドアップやドロップを融合させたアンセムソング。街の明かりを駆け抜けるようなシンセとビートが印象的で、クラブやフェスを思わせるダイナミックな展開が聴き手を熱狂へと導く。
BABY BABY
情熱的な愛と本音をさらけ出す切実さをテーマにしたラブソング。眠れないほど惹かれる想いやすれ違いをリアルに描き、サビでは「君こそが唯一の人」と強く訴える。現代的で共感性の高い歌詞と、ストレートなラップ＆ボーカルが印象的。
HIGHER
真夏の熱気と解放感を詰め込んだアッパーなパーティーチューン。跳ねるビートと力強いベースラインに〈Do my thing〉のフックが重なり、聴く者を自然とジャンプさせる。テーマは「自由」と「ポジティブ」。夜明けまで踊り明かす高揚感を描き、エネルギッシュなメッセージを放つ一曲。
アーティストコメント
ついに私のソロデビューアルバムTowards the Lightがリリースされました！
アルバム名のように私もみなさんも輝く未来に向かって進んでいきましょう！
たくさんきいてください！これからもよろしくお願いします！愛してます
商品情報
タイトル：『Towards the Light』
アーティスト：JINNY（ジニー）
発売日：2025年9月8日（月）
形態：CD / デジタル配信
発売元：株式会社LaniLabo（Betty music）
オフィシャルショップ：https://online-shop.jinny-official.com/
CD封入内容
Towards the Light Glow ver.
Towards the Light Shine ver.
2種セット
2種セット購入特典 サイン入りインスタントフォトが当たるチャンス
CD
フォトブック（28P）
セルフィフォトカード（ランダム封入）
リリックフォトカード
ミニポスター
プライベートフォトステッカー
購入特典
2種セット購入特典
サイン入りインスタントフォトが当たるチャンス
初回プレス限定特典
オンライン1:1ビデオコール抽選券（シリアルコード）
■アーティストプロフィール
JINNY（ジニー）
JINNY Profile Photo
K-POPガールズグループSECRET NUMBERの元メンバーとして2020年にデビューし、アジアをはじめとするグローバルな舞台で高い人気を集めた。
力強いラップ、安定感のあるボーカル、そしてステージ上での圧倒的な存在感で注目を集め、グループ時代から表現者としての高い評価を受けてきた。
在籍中から音楽制作への関心が強く、独自の感性を磨き続けてきた彼女は、自らの言葉と音で想いを届けたいという強い意志のもと、ソロアーティストとしての道を選択。
ソロデビュー作品では作詞・作曲にも積極的に参加し、アーティストとしての自立と進化を表現している。
ロサンゼルス出身で英語にも堪能な彼女は、多言語を自在に使いこなすグローバルな視点と、繊細な感情表現をあわせ持つ稀有な存在。
ミニアルバム『Towards the Light（トゥワーズ・ザ・ライト）』では、「光に向かって進む」というテーマのもと、自身の内面と音楽的ルーツを丁寧に表現している。
いまJINNYは、これまでの経験と新たな決意を胸に、アーティストとしての可能性をさらに広げる挑戦に踏み出している。
■本件に関するお問い合わせ
Betty music（ベティミュージック）
メールアドレス： info@bettymusic.net
※取材・掲載・コラボレーション等に関するご相談は、上記メールアドレスまでご連絡ください。
Betty music（ベティミュージック）
Betty music（ベティミュージック）は、日本を拠点に活動するグローバルプロモーションチームによって設立された新レーベルです。
音楽的な個性やビジョンを大切にしながら、アーティストとともに国境を越える作品づくりを目指しています。