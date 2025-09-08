マーク・ラファロ主演「TASK / タスク」米本国と同タイミングとなる９月８日（月）よりHBO Max on U-NEXTにて独占見放題配信開始！これを記念して日本初上陸のプロモーション映像を公開！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は、『アベンジャーズ』シリーズや、「ある家族の肖像／アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー」（ゴールデン・グローブ賞(*1)及びエミー賞(*2)主演男優賞をW受賞）のマーク・ラファロ主演、「メア・オブ・イーストタウン / ある殺人事件の真実」（エミー賞(*3)3部門受賞）の製作陣が手掛ける、HBOオリジナルのクライム・サスペンス 「TASK / タスク」を、米本国と同タイミング、９月８日（月）よりHBO Max on U-NEXTにて独占見放題で配信を開始いたします。

マーク・ラファロ扮する、司祭からFBI捜査官に転身したトムは、連続麻薬施設強盗事件の犯人を追う特捜班を率いるリーダーだが、過去の喪失を引きずり、娘との距離も縮められずにいる。一方、トム・ペルフリー演じる清掃作業員ロビーは、厳しい経済状況の中、壊れゆく家庭をどうにか立て直そうと苦悩する。本作はそんな2人の男の過去と悲しみ、また、ままならない現実から脱しようともがく姿をリアルに描きながら、制御不能な息もつかせぬ追跡劇へと観る者を引き込んでいく。

本作で主演を務めるマーク・ラファロは『アベンジャーズ』シリーズのハルク役で広く知られ、『キッズ・オールライト』や『フォックスキャッチャー』他計４作品でアカデミー賞助演男優賞にノミネート、「ある家族の肖像／アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー」では一卵性双生児の双子の兄弟を一人二役で熱演し、ゴールデン・グローブ賞(*1)及びエミー賞(*2)の主演男優賞をW受賞した実力派俳優です。

また製作総指揮他を務めるのは、平穏な田舎町で突如発生した少女惨殺事件をめぐる住民たちの絡み合う想いを巧みに描き、エミー賞(*3)3部門を受賞した「メア・オブ・イーストタウン / ある殺人事件の真実」のブラッド・イングルスビー。

イングルスビーは、息子を守るため、親友である組織のボスを敵に回すことになった殺し屋の壮絶な逃亡劇を描く、リーアム・ニーソン主演作『ラン・オールナイト』（脚本）や、私生活が破綻し、依存症に苦しむ男の再生の物語をベン・アフレック主演で描いた『ザ・ウェイバック』（製作総指揮/脚本）など、迫力のアクションや、人間のやるせない苦悩と葛藤を緻密に描くクリエイターとしても知られています。

米本国との同タイミング配信を記念して「TASK / タスク」の初出しプロモーション映像を公開！

URL：https://www.youtube.com/watch?v=JFA5rAFZUWw(https://www.youtube.com/watch?v=JFA5rAFZUWw)

「うまくいかない時、人は神のせいにしたがる」と語る、司祭からFBI捜査官に転身した連続麻薬施設強盗事件の犯人を追う特捜班のリーダー・トム。それは犯人にだけではなく、つらい過去を引きずる自らに向けた言葉でもあった。一方、清掃員として働くロビーは、厳しい経済状況が原因で崩壊しつつある家庭を立て直そうともがき、「良い生活のために金を奪う」決断をする。同じ様に人生に苦悩や葛藤を抱える2人だが、捜査が進むにつれ犠牲者が増えてゆき、直接対決はもはや避けられないものとなっていく…。

本プロモーション映像では、強盗犯ロビーとそれを追うFBI捜査官トム、またロビーに私恨を抱くモーターサイクル・ギャングによる三つ巴の緊迫したアクション・シーンの一部をご覧いただけます。

「TASK / タスク」（全７話）は９月８日から毎週月曜日、HBO Max on U-NEXTにて独占見放題で配信開始。ぜひご覧ください！

■「TASK / タスク」（全7話）

配信開始日：2025年９月8日（月）

配信プラットフォーム：HBO Max on U-NEXT

配信形態：見放題

視聴サイト：https://video.unext.jp/title/SID0220499

【ストーリー】

舞台はフィラデルフィアの労働者階級が住む郊外。司祭からFBI捜査官に転身し、自分自身の喪失と格闘するトムと、貧しさから抜け出し、崩壊する家庭を修復したいと望むロビー。接点のない2人の人生が交錯し、避けられない決戦へと展開する。

【スタッフ】

■クリエイター/脚本/ショーランナー/製作総指揮：

ブラッド・イングルスビー（「メア・オブ・イーストタウン / ある殺人事件の真実」）

■監督/製作総指揮：

ジェレマイア・ザガー（『HUSTLE/ハッスル』）

サリー・リチャードソン＝ホイットフィールド（「ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-」）

■製作総指揮：

マーク・ロイバル（「メア・オブ・イーストタウン / ある殺人事件の真実」）

ポール・リー（「メア・オブ・イーストタウン / ある殺人事件の真実」）

マーク・ラファロ（「ある家族の肖像／アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー」）

デヴィッド・クロケット（「ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-」）

ロン・シュミット（「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」）

■共同製作総指揮：

ニコール・ジョーダン=ウェバー/ジェレミー・ヤックス

【キャスト】

■トム役：マーク・ラファロ（『アベンジャーズ』シリーズ/「ある家族の肖像／アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー」）

■ロビー役：トム・ペルフリー（『Ｍａｎｋ／マンク』/「成りあがり者」/「アウターレンジ ～領域外～」）

■メイヴ役：エミリア・ジョーンズ(『コーダ あいのうた』/「ロック＆キー」)

■ペリー役：ジェイミー・マクシェーン(「ウェンズデー」/「パッセージ」)

■ジェイソン役：サム・キーリー（『CURED キュアード』）

■アリア役：トゥソ・ムベドゥ（『ウーマン・キング 無敵の女戦士たち』/「地下鉄道 ～自由への旅路～」）

■アンソニー役：ファビアン・フランケル（「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」）

■リジー（エリザベス）役：アリソン・オリヴァー（『オーダー』）

■クリフ役：ラウル・カスティーヨ（『コールド・ウォレット 仮想通貨の罠』）

■エミリー役：シルビア・ディオニシオ（「シカゴ Ｐ.Ｄ.」）

■サラ役：フィービー・フォックス（「THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語～」）

■キャスリーン役：マーサ・プリンプトン（『旅立ちの時』）

(C) 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

「TASK / タスク」関連作もHBO Max on U-NEXTにて独占配信中！

■「ある家族の肖像／アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー」（全6話）

精神疾患を抱える双子の兄を懸命に支える弟の奮闘を描くHBOオリジナルシリーズ。マーク・ラファロが、双子の兄弟を一人二役で熱演。9kgの減量で弟・ドミニクを、その後18kg増量し兄・トーマスを演じ、ゴールデン・グローブ賞(*1)及びエミー賞(*2)の主演男優賞をW受賞した。ウォーリー・ラムのベストセラー小説を『ブルーバレンタイン』のデレク・シアンフランス監督が手掛ける。

視聴サイト：https://video.unext.jp/title/SID0056440

■「メア・オブ・イーストタウン / ある殺人事件の真実」（全7話）

ブラッド・イングルスビーが製作総指揮・脚本、オスカー女優ケイト・ウィンスレットが主演・製作総指揮を務めたHBOオリジナルシリーズ。エミー賞(*3)主演女優賞（ケイト・ウィンスレット）、助演男優賞（エヴァン・ピーターズ）、助演女優賞（ジュリアンヌ・ニコルソン）の3部門を受賞し、辛口レビューサイト「ロッテン・トマト」では2021年4月の配信開始から４年を経た今も満足度95%(*4)の高評価を維持している。

視聴サイト：https://video.unext.jp/title/SID0059529

*1: 2021年 第78回ゴールデン・グローブ賞、リミテッド・シリーズ部門/テレビムービー部門

*2: 2020年 第72回エミー賞、リミテッド・シリーズ部門

*3: 2021年 第73回エミー賞、リミテッド・シリーズ部門

*4: 2025年８月現在

