【ニューエラ】プロアングラー吉田遊氏・吉田撃氏がアンバサダーを務める「Angler Collection」の最新作が登場

スポーツとファッションのグローバルブランドであるニューエラは、プロアングラーの吉田遊氏・


吉田撃氏がアンバサダーを務めるアウトドアウエアライン「Angler Collection（アングラーコレクショ


ン）」の2025年秋冬シーズン最新作を、ニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて9月15日（月・祝）に発


売いたします。



独自のスタイルでバスフィッシングシーンをリードする吉田兄弟の“遊び”や“道具”への飽くなき探求心


と、スポーツやアメリカンカルチャーの中でニューエラが育んできたモノづくりへのマインドが共鳴。


街と野外をクロスオーバーし、自由で遊び心のあるアーバンアウトドアスタイルを構築しています。



本コレクションでは、寒さが厳しくなる冬のフィールドをアクティブに過ごすアングラーやアウトドア


マンのためのアイテムとして、非常に軽量で保温性に優れた高機能素材「THERMOLITE(R)（サーモラ


イト）」を中綿に採用したアウターやパンツ、撥水加工を施したスウェットパーカー、吸汗速乾性に優


れたラグランスリーブTシャツなどがラインナップしており、実用性を備えつつも、シンプルなルック


スにこだわっています。




また、防水性・防風性・透湿性に優れた高機能素材 「GORE-TEX PACLITE(R) （ゴアテックス パック


ライト）を採用した［Retro Crown 9FIFTY(TM)］をはじめ、耳当てに保温性の高い POLARTEC(R) フリ


ースを配した［59FIFTY(R) Dog Ear］や［The Trapper］など、アパレルと連動したヘッドウェアも充実しています。



【Look Photos】












【アイテムラインナップ】　※価格はすべて税込み


［Retro Crown 9FIFTY(TM) GORE-TEX PACLITE(R)］ 9,350円　/ ［Low Profile 59FIFTY(R) Dog Ear］　8,800円　






［The Trapper］　9,900円　　　　　　　　　　　　　　　［Multi Holder］　1,980円






［Field Insulation Jacket］　30,800円 / ［Field Insulation Vest］　各22,000円 / ［Field Insulation Pants］　19,800円







［Tech Sweat Pullover Hoodie］　13,200円　［Performance Raglan Performance Tee］6,600円






【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/angler-collection