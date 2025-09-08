【ニューエラ】プロアングラー吉田遊氏・吉田撃氏がアンバサダーを務める「Angler Collection」の最新作が登場

ニューエラジャパン合同会社

スポーツとファッションのグローバルブランドであるニューエラは、プロアングラーの吉田遊氏・

吉田撃氏がアンバサダーを務めるアウトドアウエアライン「Angler Collection（アングラーコレクショ

ン）」の2025年秋冬シーズン最新作を、ニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて9月15日（月・祝）に発

売いたします。

独自のスタイルでバスフィッシングシーンをリードする吉田兄弟の“遊び”や“道具”への飽くなき探求心

と、スポーツやアメリカンカルチャーの中でニューエラが育んできたモノづくりへのマインドが共鳴。

街と野外をクロスオーバーし、自由で遊び心のあるアーバンアウトドアスタイルを構築しています。

本コレクションでは、寒さが厳しくなる冬のフィールドをアクティブに過ごすアングラーやアウトドア

マンのためのアイテムとして、非常に軽量で保温性に優れた高機能素材「THERMOLITE(R)（サーモラ

イト）」を中綿に採用したアウターやパンツ、撥水加工を施したスウェットパーカー、吸汗速乾性に優

れたラグランスリーブTシャツなどがラインナップしており、実用性を備えつつも、シンプルなルック

スにこだわっています。

また、防水性・防風性・透湿性に優れた高機能素材 「GORE-TEX PACLITE(R) （ゴアテックス パック

ライト）を採用した［Retro Crown 9FIFTY(TM)］をはじめ、耳当てに保温性の高い POLARTEC(R) フリ

ースを配した［59FIFTY(R) Dog Ear］や［The Trapper］など、アパレルと連動したヘッドウェアも充実しています。

【Look Photos】

【アイテムラインナップ】 ※価格はすべて税込み

［Retro Crown 9FIFTY(TM) GORE-TEX PACLITE(R)］ 9,350円 / ［Low Profile 59FIFTY(R) Dog Ear］ 8,800円

［The Trapper］ 9,900円 ［Multi Holder］ 1,980円

［Field Insulation Jacket］ 30,800円 / ［Field Insulation Vest］ 各22,000円 / ［Field Insulation Pants］ 19,800円

［Tech Sweat Pullover Hoodie］ 13,200円 ［Performance Raglan Performance Tee］6,600円

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/angler-collection